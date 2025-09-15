ЗСУ знешкодили понад 900 окупантів РФ протягом доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знешкодили понад 900 окупантів РФ протягом доби

Генштаб ЗСУ
втрати
Read in English

За останню добу, з 14 на 15 вересня, росіяни втратити на фронті ще 910 солдатів. Також ЗСУ знищили 35 артсистем і 84 одиниці автотехніки.

Головні тези:

  • Протягом доби ЗСУ знищили понад 900 солдатів окупантів РФ на фронті.
  • У зіткненнях також було зруйновано 35 артсистем і 84 одиниці автотехніки противника.
  • Звіт Генерального штабу ЗСУ підтверджує актуальні втрати РФ у війні з Україною з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2025 року.

Актуальні втрати РФ у війні проти України

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Актуальні втрати РФ на фронті

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 1 095 520 (+910) осіб поранено/ліквідовано;

  • танків — 11 184 (+0) од.;

  • бойових броньованих машин — 23 269 (+2) од.;

  • артилерійських систем — 32 784 (+35) од.;

  • РСЗВ — 1488 (+1) од.;

  • засобів ППО — 1217 (+0) од.;

  • літаків — 422 (+0) од.;

  • гелікоптерів — 341 (+0) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 59 409 (+323) од.;

  • крилатих ракет — 3718 (+0) од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+0) од.;

  • підводних човнів — 1 (+0) од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 61 698 (+84) од.;

  • спеціальної техніки — 3965 (+1) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ повністю зірвали російську наступальну операцію на Суми — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відбили 80 штурмів армії РФ на 11 напрямках фронту від початку доби
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знешкодили понад 11 тис артсистем РФ у 2025 році
Генштаб ЗСУ
втрати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?