ЗСУ знешкодили понад 900 окупантів РФ протягом доби

За останню добу, з 14 на 15 вересня, росіяни втратити на фронті ще 910 солдатів. Також ЗСУ знищили 35 артсистем і 84 одиниці автотехніки.
Головні тези:
- Протягом доби ЗСУ знищили понад 900 солдатів окупантів РФ на фронті.
- У зіткненнях також було зруйновано 35 артсистем і 84 одиниці автотехніки противника.
- Звіт Генерального штабу ЗСУ підтверджує актуальні втрати РФ у війні з Україною з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2025 року.
Актуальні втрати РФ у війні проти України
Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2025 року орієнтовно становлять:
особового складу — близько 1 095 520 (+910) осіб поранено/ліквідовано;
танків — 11 184 (+0) од.;
бойових броньованих машин — 23 269 (+2) од.;
артилерійських систем — 32 784 (+35) од.;
РСЗВ — 1488 (+1) од.;
засобів ППО — 1217 (+0) од.;
літаків — 422 (+0) од.;
гелікоптерів — 341 (+0) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 59 409 (+323) од.;
крилатих ракет — 3718 (+0) од.;
кораблів/катерів — 28 (+0) од.;
підводних човнів — 1 (+0) од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 61 698 (+84) од.;
спеціальної техніки — 3965 (+1) од.
