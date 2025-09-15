Армия РФ с начала суток почти 90 раз штурмовала позиции ВСУ

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла трех авиаударов, в общей сложности сбросив 11 управляемых авиационных бомб, также враг совершил 88 обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три штурма врага близ Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Красного Первого. До сих пор продолжаются еще семь боестолкновений.

Противник с начала суток шесть раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, еще одно боеприкосновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские подразделения отразили пять атак в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголового, Колодцев, Торского. Шесть атак продолжаются до сих пор.

На Северском направлении украинские воины отразили одну вражескую атаку — подразделения кафиров пытаются продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения с противником в направлении Ступочек и Белой Горы.