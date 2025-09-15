Армия РФ с начала суток почти 90 раз штурмовала позиции ВСУ
Армия РФ с начала суток почти 90 раз штурмовала позиции ВСУ

Генштаб ВСУ
ВСУ
В это время враг 88 раз атаковал позиции Сил обороны.

Главные тезисы

  • С начала суток армия РФ провела около 90 штурмов на позиции ВСУ, в то время они отразили 88 атак врага.
  • Украинские войска успешно отразили штурмы и атаки в разных направлениях, сдерживая враждебное давление в ряде населенных пунктов.
  • Враг неоднократно пытался провести наступательные действия на различных направлениях, в том числе проводил авиаудары и обстрелы из реактивных систем залпового огня.

Актуальная ситуация на фронте 15 сентября

Оперативная информация по состоянию на 16:00 15.09.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник трижды пытался проводить наступательные действия. Вражеская авиация нанесла трех авиаударов, в общей сложности сбросив 11 управляемых авиационных бомб, также враг совершил 88 обстрелов, в том числе четыре — из реактивных систем залпового огня.

  • На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три штурма врага близ Волчанска, Волчанских Хуторов, Амбарного и Красного Первого. До сих пор продолжаются еще семь боестолкновений.

  • Противник с начала суток шесть раз атаковал на Купянском направлении в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска, еще одно боеприкосновение продолжается.

  • На Лиманском направлении украинские подразделения отразили пять атак в направлении населенных пунктов Среднее, Ставки и вблизи Грековки, Дерилового, Шандриголового, Колодцев, Торского. Шесть атак продолжаются до сих пор.

  • На Северском направлении украинские воины отразили одну вражескую атаку — подразделения кафиров пытаются продвинуться в районах Серебрянки, Григоровки и в сторону населенных пунктов Ямполь, Дроновка. Четыре боестолкновения продолжаются.

  • На Краматорском направлении произошло два боестолкновения с противником в направлении Ступочек и Белой Горы.

  • На Торецком направлении российские оккупанты семь раз штурмовали позиции наших защитников в районах Щербиновки, Екатериновки и в направлении Плещеевки, Русиного Яра, Полтавки. Украинские подразделения отбили две атаки, еще пять боестолкновений продолжаются.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Дачное и в сторону Свободного, Красного Лимана, Мирнограда, Родинского, Луча, Зверевого, Молодецкого, Новоподгородного, Новоподгородного. Сдерживая враждебное давление, украинские защитники уже отбили 24 таки.

  • На Новопавловском направлении захватчики 16 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Камышеваха, Вороне и в направлении Филиала, Искры, Январского, Ольговского. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

  • На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Железнодорожное.

  • На Ореховском направлении противник дважды наступал в районе Каменки и Новоданиловки. Враг нанес авиационные удары в районе населенного пункта Веселянка.

  • На Приднепровском направлении украинские защитники отразили четыре атаки кафиров. Авиация захватчика нанесла удар по неуправляемым авиационным ракетам по Николаевке.

