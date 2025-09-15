Армія РФ від початку доби майже 90 разів штурмувала позиції ЗСУ

Оперативна інформація станом на 16:00 15.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник три рази намагався проводити наступальні дії. Ворожа авіація завдала трьох авіаударів, загалом скинувши 11 керованих авіаційних бомб, також ворог здійснив 88 обстрілів, зокрема чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурми ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Красного Першого. Дотепер тривають ще сім боєзіткнень.

Противник із початку доби шість разів атакував на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та в напрямку Куп’янська, ще одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак у напрямку населених пунктів Середнє, Ставки та поблизу Греківки, Дерилового, Шандриголового, Колодязів, Торського. Шість атак тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку — підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах Серебрянки, Григорівки та в бік населених пунктів Ямпіль, Дронівка. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення із противником у напрямку Ступочок та Білої Гори.