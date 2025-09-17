Армія РФ активізувала штурми на Торецькому та Сіверському напрямках фронту

Оперативна інформація станом на 16:00 17.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаударів, скинувши десять керованих авіабомб, а також здійснив 119 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 13 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та в бік Григорівки й Обухівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак в бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі. Одне бойове зіткнення триває.

Десять ворожих атак відбили Сили оборони на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Григорівки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та в бік Ямполя.

На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в напрямку населеного пункту Никифорівка.