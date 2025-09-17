Армія РФ активізувала штурми на Торецькому та Сіверському напрямках фронту
Армія РФ активізувала штурми на Торецькому та Сіверському напрямках фронту

Генштаб ЗСУ
війна

З початку цієї доби відбулося 117 бойових зіткнень, особливо гаряча ситуація на Сіверському, Торецькому та Покровському напрямках фронту.

Головні тези:

  • З початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень, найгарячіше на Торецькому та Сіверському напрямках.
  • Сили оборони відбили численні атаки та авіаудари від російських військ у більшості напрямків, зберігаючи позиції.
  • На деяких напрямках тривають три бойові зіткнення, що свідчить про напружену обстановку на фронті.

Актуальна ситуація на фронті 17 вересня

Оперативна інформація станом на 16:00 17.09.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

  • На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаударів, скинувши десять керованих авіабомб, а також здійснив 119 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких 13 — із реактивних систем залпового вогню.

  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Одрадне та в бік Григорівки й Обухівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

  • На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Борівська Андріївка, Богуславка та в напрямку Куп’янська. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

  • На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила вісім атак в бік позицій українських підрозділів поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Дружелюбівка, Шандриголове, Середнє, Колодязі. Одне бойове зіткнення триває.

  • Десять ворожих атак відбили Сили оборони на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районах Григорівки, Дронівки, Виїмки, Федорівки та в бік Ямполя.

  • На Краматорському напрямку противник чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Предтечине та в напрямку населеного пункту Никифорівка.

  • На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Плещіївки, Катеринівки, Русиного Яру, Полтавки та в бік Миколайпілля. Три бойові зіткнення тривають досі.

  • На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Золотий Колодязь, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Новоукраїнка, Нове Шахове та в напрямку Покровська. Сили оборони стримують натиск та відбили 31 атаку противника, досі бої тривають у семи локаціях.

  • На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Комишуваха, Новогеоргіївка, Ольгівське, Іванівка. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще чотири бойові зіткнення досі тривають.

  • На Гуляйпільському напрямку ворог атакував позиції наших оборонців у районі населеного пункту Полтавка. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Залізничне та Різдвянка.

  • На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог наступав у районі населеного пункту Кам’янське — успіху не мав.

  • На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту, також противник завдав авіаудару по районах населених пунктів Антонівка та Інгулка.

