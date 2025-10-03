Россия поставила свои корабли на "курс столкновения" с судами Дании

Глава военной разведки Дании Томас Аренкиэль обвинил флот РФ в таргетинге на их военные корабли и вертолеты в датских водах, в том числе в наведении на них оружия. Более того, указано, что страна-агрессорка поставила свои военные корабли на "курс столкновения" с датскими судами, следившими за ними в этих водах.

Россия бросает вызов Дании

Как отмечает глава военной разведки Дании, на сегодняшний день речь идет сразу о нескольких инцидентах в датских проливах, где страна-агрессорка РФ отважилась на серию провокаций.

Именно там вертолеты ВВС и военные корабли ВМС были освещены радарами слежения за целями и физически нацелены оружием из российских военных кораблей.

Томас Аренкиэль обратил внимание на то, что военные зафиксировали несколько инцидентов, когда российские корабли плавали на курсе столкновения с датскими судами.

В частности это происходило тогда, когда датский флот следил за прохождением российских кораблей через его проливы.

Более того, глава военной разведки Дании обвинил российские военные корабли в том, что они плавали через их проливы "с гидролокаторами и оборудованием для создания помех и, по крайней мере, в одном случае, очень вероятно, создавали препятствия, что повлекло за собой значительные нарушения работы GPS в Дании".