РФ осуществила самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины

Ночью 3 октября российские захватчики нанесли самый массированный удар по газодобывающим активам Группы "Нафтогаз" с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.
Главные тезисы
- Главная цель атаки – сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без возможности отапливать дома зимой.
- Сейчас на месте работают специалисты "Нафтогаза", ГСЧС и другие аварийные службы.
Какие последствия атаки РФ на "Нафтогаз"
По мощностям в Полтавской и Харьковской областях враг нанес удары сразу 35 ракетами.
Что важно понимать, значительное количество из них баллистические. Кроме того, для атаки россияне использовали еще и 60 дронов.
Пресс-служба "Нафтогаза" сообщает, что часть вражеских целей смогли обезвредить силы ПВО, однако не все.
Главная цель этого самого масштабного удара — сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без возможности отапливать дома зимой.
Немалая часть объектов получила повреждения, некоторые из них действительно критичны.
К ликвидации последствий привлечены специалисты Нафтогаза, ГСЧС и другие аварийные службы.
С комментарием по этому поводу выступил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий:
