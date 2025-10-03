РФ осуществила самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины

Ночью 3 октября российские захватчики нанесли самый массированный удар по газодобывающим активам Группы "Нафтогаз" с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Какие последствия атаки РФ на "Нафтогаз"

По мощностям в Полтавской и Харьковской областях враг нанес удары сразу 35 ракетами.

Что важно понимать, значительное количество из них баллистические. Кроме того, для атаки россияне использовали еще и 60 дронов.

Пресс-служба "Нафтогаза" сообщает, что часть вражеских целей смогли обезвредить силы ПВО, однако не все.

Целеустремленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, который используется для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Главная цель этого самого масштабного удара — сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без возможности отапливать дома зимой.

Немалая часть объектов получила повреждения, некоторые из них действительно критичны.

К ликвидации последствий привлечены специалисты Нафтогаза, ГСЧС и другие аварийные службы.

С комментарием по этому поводу выступил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий: