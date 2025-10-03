РФ осуществила самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины
Категория
Украина
Дата публикации

РФ осуществила самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины

Какие последствия атаки РФ на "Нафтогаз"
Читати українською
Источник:  Нафтогаз Украины

Ночью 3 октября российские захватчики нанесли самый массированный удар по газодобывающим активам Группы "Нафтогаз" с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Главные тезисы

  • Главная цель атаки – сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без возможности отапливать дома зимой.
  • Сейчас на месте работают специалисты "Нафтогаза", ГСЧС и другие аварийные службы.

Какие последствия атаки РФ на "Нафтогаз"

По мощностям в Полтавской и Харьковской областях враг нанес удары сразу 35 ракетами.

Что важно понимать, значительное количество из них баллистические. Кроме того, для атаки россияне использовали еще и 60 дронов.

Пресс-служба "Нафтогаза" сообщает, что часть вражеских целей смогли обезвредить силы ПВО, однако не все.

Целеустремленный террор против гражданских объектов, обеспечивающих добычу и подготовку газа, который используется для обеспечения нормальной жизни людей. Никакого военного смысла, — сказано в официальном заявлении.

Главная цель этого самого масштабного удара — сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без возможности отапливать дома зимой.

Немалая часть объектов получила повреждения, некоторые из них действительно критичны.

К ликвидации последствий привлечены специалисты Нафтогаза, ГСЧС и другие аварийные службы.

С комментарием по этому поводу выступил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий:

Идет ликвидация последствий удара. Работаем с партнерами Украины, чтобы реагирование на этот удар и его влияние на общую ситуацию было оперативным и достаточным. Террор нигде не должен добиваться своей цели.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Харьковщину — погибли 13 тысяч животных
Животные продолжают погибать в результате российских атак
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России горит один из крупнейших НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" — видео
Горит российский "Орскнефтеоргсинтез"
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремлевский военкор намекнул на поражение России в войне против Украины
Путинский пропагандисты признал, что Россия проигрывает войну

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?