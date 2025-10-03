Росія здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України

Уночі 3 жовтня російські загарбники завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи “Нафтогаз” від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.
Головні тези:
- Головна мета атаки - зірвати опалювальний сезон та залишити українців без можливості опалювати будинки взимку.
- Нині на місці працюють фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші аварійні служби.
Які наслідки атаки РФ на “Нафтогаз”
По потужностях у Полтавській та Харківській областях ворог завдав удари одразу 35 ракетами
Що важливо розуміти, значна кількість з них — балістичні. Окрім того, для атаки росіяни використали ще й 60 дронів.
Пресслужба “Нафтогаз” повідомляє, що частину ворожих цілей змогли знешкодити сили ППО, однак не всі.
Головна мета цього наймасштабнішого удару — зірвати опалювальний сезон та залишити українців без можливості опалювати будинки взимку.
Чимала частина обʼєктів зазнала пошкоджень, деякі з них дійсно критичні.
До ліквідації наслідків долучені фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші аварійні служби.
З коментарем з цього приводу виступив очільник правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький:
