Росія здійснила наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України

Уночі 3 жовтня російські загарбники завдали найбільшого масованого удару по газовидобувних активах Групи “Нафтогаз” від початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.

Які наслідки атаки РФ на “Нафтогаз”

По потужностях у Полтавській та Харківській областях ворог завдав удари одразу 35 ракетами

Що важливо розуміти, значна кількість з них — балістичні. Окрім того, для атаки росіяни використали ще й 60 дронів.

Пресслужба “Нафтогаз” повідомляє, що частину ворожих цілей змогли знешкодити сили ППО, однак не всі.

Цілеспрямований терор проти цивільних обʼєктів, які забезпечують видобуток та підготовку газу, що використовуються для забезпечення нормального життя людей. Жодного воєнного сенсу, — йдеться в офіційній заяві.

Головна мета цього наймасштабнішого удару — зірвати опалювальний сезон та залишити українців без можливості опалювати будинки взимку.

Чимала частина обʼєктів зазнала пошкоджень, деякі з них дійсно критичні.

До ліквідації наслідків долучені фахівці Нафтогазу, ДСНС та інші аварійні служби.

З коментарем з цього приводу виступив очільник правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький: