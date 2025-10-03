Польша возобновит переговоры с Чехией о "территориальном долге"

Согласно данным издания Fakt, официальная Варшава намерена возобновить переговоры с Чехией о так называемом "территориальном долге". Польша рассчитывает, что это произойдет после парламентских выборов.

Что известно о планах Польши

Как удалось узнать журналистам, речь идет о 368 гектарах территории, которые по договоренностям 50-х годов остались с чешской стороны границы.

Это земли в районе общины Бялая Вода и села Бодзанул в общине Глухолазы.

Ни для кого не секрет, что тогда Польша и Чехословакия скорректировали межгосударственную границу.

Официальная Варшава решила уступить 1205 га в пользу Чехии и в обмен получила 837 га.

Что важно понимать, осталось еще 368 гектаров, которые не компенсированы Польше до сих пор.

Эта проблема в последнее время периодически оказывалась в центре внимания — даже была создана межправительственная комиссия по этому вопросу.

Еще 10 лет назад Чехия даже утвердила список участков, которые можно было бы передать Польше, но дальше переговоры приостановились.