Польша возобновит переговоры с Чехией о "территориальном долге"
Категория
Политика
Дата публикации

Что известно о планах Польши
Читати українською
Источник:  online.ua

Согласно данным издания Fakt, официальная Варшава намерена возобновить переговоры с Чехией о так называемом "территориальном долге". Польша рассчитывает, что это произойдет после парламентских выборов.

Главные тезисы

  • Варшава настроена возобновить консультации на экспертном уровне.
  • Она также хочет узнать о причинах приостановки переговоров 10 лет назад.

Как удалось узнать журналистам, речь идет о 368 гектарах территории, которые по договоренностям 50-х годов остались с чешской стороны границы.

Это земли в районе общины Бялая Вода и села Бодзанул в общине Глухолазы.

Ни для кого не секрет, что тогда Польша и Чехословакия скорректировали межгосударственную границу.

Официальная Варшава решила уступить 1205 га в пользу Чехии и в обмен получила 837 га.

Что важно понимать, осталось еще 368 гектаров, которые не компенсированы Польше до сих пор.

Эта проблема в последнее время периодически оказывалась в центре внимания — даже была создана межправительственная комиссия по этому вопросу.

Еще 10 лет назад Чехия даже утвердила список участков, которые можно было бы передать Польше, но дальше переговоры приостановились.

В 2021 году польский премьер Матеуш Моравецкий попытался снова поднять вопрос, но у тогдашнего премьера Чехии Андрея Бабиша — который сейчас имеет шанс выиграть выборы — не было понятной позиции по этому поводу.

