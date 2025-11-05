Вместо российских энергоресурсов. Польша будет поставлять в Словакию американский газ

Польша намерена поставлять в Словакию американский газ, заменяющий российские энергоресурсы.
Главные тезисы
- Польша собирается поставлять американский газ в Словакию, сокращая зависимость от российских энергоресурсов.
- Польша намерена стать хабом для поставки сжиженного газа из США в Восточную и Центральную Европу.
- Обеспечение альтернативных поставок газа в регионе становится важным шагом к диверсификации энергоснабжения.
Польша будет поставлять Словакии газ из США
Об этом во время совместной пресс-конференции в Братиславе заявили президенты Словакии и Польши Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий.
По его словам, в этом вопросе Словакия «с технической точки зрения находится в очень сложной ситуации», и в краткосрочной перспективе это сделать невозможно».
Поэтому я рад принять предложение президента Польши и действия польского правительства, которые позволят обеспечить альтернативные поставки газа в Словакию через интерконнектор наших систем. Конечно, если этот газ будет доступен по хорошей цене и разумным транзитным тарифам. Это возможность диверсифицировать наше энергоснабжение и использовать инфраструктуру, в которую мы инвестировали вместе с Польшей.
В свою очередь Навроцкий отметил, что Польша вскоре станет хабом поставки сжиженного газа из США в страны региона.
