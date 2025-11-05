Вместо российских энергоресурсов. Польша будет поставлять в Словакию американский газ
Вместо российских энергоресурсов. Польша будет поставлять в Словакию американский газ

Польша намерена поставлять в Словакию американский газ, заменяющий российские энергоресурсы.

Главные тезисы

  • Польша собирается поставлять американский газ в Словакию, сокращая зависимость от российских энергоресурсов.
  • Польша намерена стать хабом для поставки сжиженного газа из США в Восточную и Центральную Европу.
  • Обеспечение альтернативных поставок газа в регионе становится важным шагом к диверсификации энергоснабжения.

Польша будет поставлять Словакии газ из США

Об этом во время совместной пресс-конференции в Братиславе заявили президенты Словакии и Польши Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий.

Как отметил президент Словакии, Братислава находится под давлением, чтобы как можно скорее прекратить поставки газа из России, и он обсуждал этот вопрос как с Навроцким, так и с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, в этом вопросе Словакия «с технической точки зрения находится в очень сложной ситуации», и в краткосрочной перспективе это сделать невозможно».

Поэтому я рад принять предложение президента Польши и действия польского правительства, которые позволят обеспечить альтернативные поставки газа в Словакию через интерконнектор наших систем. Конечно, если этот газ будет доступен по хорошей цене и разумным транзитным тарифам. Это возможность диверсифицировать наше энергоснабжение и использовать инфраструктуру, в которую мы инвестировали вместе с Польшей.

В свою очередь Навроцкий отметил, что Польша вскоре станет хабом поставки сжиженного газа из США в страны региона.

В Польше есть LNG-терминал в Свиноуйце. Надеюсь, что строительство плавучего терминала в Балтийском море тоже скоро завершится. У нас есть интерконнектор со Словакией. Поэтому перед нами, странами Центральной и Восточной Европы стоит важная задача, в которой мы должны быть едиными: как сказал президент (Словакия — ред.) — полная независимость от российского газа.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Президент Польши

Что известно о планах Польши

