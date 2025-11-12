Китай формирует собственный "теневой флот" — какая цель

Согласно данным Bloomberg, в настоящее время Китай активно занимается созданием собственного внутреннего "теневого флота" — в первую очередь речь идет о судах, которые смогут перевозить российский газ и обходить санкции.

Что известно о планах Китая

По словам журналистов, альтернативные морские закупки, для которых и нужен "теневой флот", позволяют Китаю диверсифицировать поставки и усиливать связи с Россией.

Российский диктатор Владимир Путин делает ставку именно на сжиженный газ (СПГ) как основной экспортный энергоноситель.

Согласно данным Bloomberg, процесс формирования китайского "теневого флота" находится на начальной стадии.

Так, удалось узнать, танкер CCH Gas, перевозящий запрещенный российский груз, скрывает свое местонахождение, приближаясь к китайскому порту.

Его зарегистрированный владелец CCH-1 Shipping Co. имеет адрес в Гонконге, совпадающий с адресом почтовой компании Samxin Secretarial Services Ltd. — распространенная практика для фирм, стремящихся скрыть конечных бенефициаров при торговле топливом из Ирана или России. Поделиться

Более того, указано, что еще одно судно для перевозки сжиженного газа Kunpeng было замечено возле Сингапура с похожей структурой — непрозрачной и поэтому крайне необычной для отрасли.