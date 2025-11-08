Трамп освободил Венгрию от всех санкций против нефти и газа РФ

Соединенные Штаты Америки официально предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа. Это решение принял президент США Дональд Трамп после состоявшейся 7 ноября встречи с венгерским лидером Виктором Орбаном.
Главные тезисы
- Трамп отозвался на призывы Орбана после длительных уговоров.
- Однако президент США пока не хочет встречаться с диктатором Путиным.
Орбан добился послаблений для Венгрии
Как сообщил журналистам представитель Белого дома, Венгрия наконец получила годовое исключение из американских санкций против российских энергоносителей.
Кроме того, указано, что команда венгерского лидера обязалась покупать сжиженный природный газ из США по контрактам — речь идет о сумме около 600 миллионов долларов.
На это решение Дональда Трампа сразу отреагировал Виктор Орбан.
Также известно, что в ходе переговоров с Орбаном Дональд Трамп подчеркнул, что пока не видит причин для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
