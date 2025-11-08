Трамп освободил Венгрию от всех санкций против нефти и газа РФ
Трамп освободил Венгрию от всех санкций против нефти и газа РФ

Трамп
Источник:  Reuters

Соединенные Штаты Америки официально предоставили Венгрии освобождение от американских санкций за использование российской нефти и газа. Это решение принял президент США Дональд Трамп после состоявшейся 7 ноября встречи с венгерским лидером Виктором Орбаном.

Главные тезисы

  • Трамп отозвался на призывы Орбана после длительных уговоров.
  • Однако президент США пока не хочет встречаться с диктатором Путиным.

Орбан добился послаблений для Венгрии

Как сообщил журналистам представитель Белого дома, Венгрия наконец получила годовое исключение из американских санкций против российских энергоносителей.

Кроме того, указано, что команда венгерского лидера обязалась покупать сжиженный природный газ из США по контрактам — речь идет о сумме около 600 миллионов долларов.

На это решение Дональда Трампа сразу отреагировал Виктор Орбан.

Президент Дональд Трамп гарантировал полное освобождение от санкций для газопроводов "Турецкий поток" и "Дружба", что позволит Венгрии и в дальнейшем обеспечивать семьи самыми низкими ценами на энергоносители в Европе.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Также известно, что в ходе переговоров с Орбаном Дональд Трамп подчеркнул, что пока не видит причин для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Я бы хотел, чтобы это произошло в Венгрии, в Будапеште. Оказалось, что я не хотел проводить эту встречу, потому что не считал что что-то важное произойдет. Но если мы ее проведем, я бы хотел, чтобы это было в Будапеште, — заявил президент США.

