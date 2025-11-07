Орбан назвал себя единственным миротворцем Европы на встрече с Трампом

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что только его правительство в Европе выступает за мир в Украине.

Орбан считает себя единственным миротворцем Европы

Об этом он сказал в Белом доме 7 ноября во время встречи с Дональдом Трампом.

Орбан похвалил президента США, который "прилагает огромные усилия для достижения мира" в Украине, "что просто великолепно и очень позитивно для европейского континента и всех народов Европы".

Единственным правительством, выступающим за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе. Все остальные правительства предпочитают продолжать войну, поскольку многие из них думают, что Украина может победить на фронте, что является неправильным пониманием ситуации. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

После этого Трамп спросил Орбана, считает ли он, что Украина не может выиграть эту войну.

На это премьер Венгрии с улыбкой сказал: "Знаете, чудеса случаются". Поделиться

Журналисты спросили у Трампа, предоставит ли он Венгрии освобождение от американских санкций в отношении российской нефти и газа.