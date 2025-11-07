Орбан назвал себя единственным миротворцем Европы на встрече с Трампом
Орбан назвал себя единственным миротворцем Европы на встрече с Трампом

Орбан
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что только его правительство в Европе выступает за мир в Украине.

  • Виктор Орбан считает себя единственным миротворцем в Европе, активно поддерживая усилия Венгрии в достижении мира в Украине.
  • На встрече с Дональдом Трампом Орбан выразил благодарность за поддержку и признал усилия президента США в решении конфликтов на континенте.
  • Орбан считает, что большинство европейских правительств продолжают войну в Украине, неверно интерпретируя ситуацию на фронте.

Орбан считает себя единственным миротворцем Европы

Об этом он сказал в Белом доме 7 ноября во время встречи с Дональдом Трампом.

Орбан похвалил президента США, который "прилагает огромные усилия для достижения мира" в Украине, "что просто великолепно и очень позитивно для европейского континента и всех народов Европы".

Единственным правительством, выступающим за мир, является правительство Соединенных Штатов и маленькая Венгрия в Европе. Все остальные правительства предпочитают продолжать войну, поскольку многие из них думают, что Украина может победить на фронте, что является неправильным пониманием ситуации.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

После этого Трамп спросил Орбана, считает ли он, что Украина не может выиграть эту войну.

На это премьер Венгрии с улыбкой сказал: "Знаете, чудеса случаются".

Журналисты спросили у Трампа, предоставит ли он Венгрии освобождение от американских санкций в отношении российской нефти и газа.

Конечно, мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему очень тяжело получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет выхода к морю. Это замечательная страна, большая страна, но у них нет выхода к морю. У них нет портов. Поэтому у них сложная проблема.

