Венгерский премьер-министр Виктор Орбан считает, что только его правительство в Европе выступает за мир в Украине.
Главные тезисы
- Виктор Орбан считает себя единственным миротворцем в Европе, активно поддерживая усилия Венгрии в достижении мира в Украине.
- На встрече с Дональдом Трампом Орбан выразил благодарность за поддержку и признал усилия президента США в решении конфликтов на континенте.
- Орбан считает, что большинство европейских правительств продолжают войну в Украине, неверно интерпретируя ситуацию на фронте.
Орбан считает себя единственным миротворцем Европы
Об этом он сказал в Белом доме 7 ноября во время встречи с Дональдом Трампом.
Орбан похвалил президента США, который "прилагает огромные усилия для достижения мира" в Украине, "что просто великолепно и очень позитивно для европейского континента и всех народов Европы".
После этого Трамп спросил Орбана, считает ли он, что Украина не может выиграть эту войну.
Журналисты спросили у Трампа, предоставит ли он Венгрии освобождение от американских санкций в отношении российской нефти и газа.
Конечно, мы рассматриваем этот вопрос, потому что ему очень тяжело получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет выхода к морю. Это замечательная страна, большая страна, но у них нет выхода к морю. У них нет портов. Поэтому у них сложная проблема.
