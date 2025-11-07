Орбан назвав себе єдиним миротворцем Європи на зустрічі з Трампом

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вважає, що тільки його уряд у Європі виступає за мир в Україні.

Орбан вважає себе єдиним миротворцем Європи

Про це він сказав у Білому домі 7 листопада під час зустрічі з Дональдом Трампом.

Орбан похвалив президента США, який "докладає величезних зусиль для досягнення миру" в Україні, "що є просто чудовим і дуже позитивним для європейського континенту та всіх народів Європи".

Єдиним урядом, який виступає за мир, є уряд Сполучених Штатів і маленька Угорщина в Європі. Всі інші уряди вважають за краще продовжувати війну, оскільки багато хто з них думає, що Україна може перемогти на фронті, що є неправильним розумінням ситуації. Віктор Орбан Премʼєр-міністр Угорщини

Після цього Трамп спитав в Орбана, чи вважає він, що Україна не може виграти цю війну.

На це премʼєр Угорщини з посмішкою сказав: "Знаєте, дива трапляються".

Журналісти запитали у Трампа, чи надасть він Угорщині звільнення від американських санкцій щодо російської нафти та газу.