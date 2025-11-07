Орбан їде на переговори до Трампа з конкретним планом
Орбан
Джерело:  The Guardian

Угорський лідер Віктор Орбан у межах свого візиту до Вашингтона має намір переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Орбан сподівається, що візит Трампа зміцнить його політичну позицію.
  • У центрі уваги також буде питання російського газу.

Що замислив Орбан

Як стверджують анонімні джерела, головною ціллю для проросійського політика в межах його візиту до Вашингтона є запрошення Трампа до Угорщини.

На переконання команди Орбана, візит Трампа зміцнить роль прем’єр-міністра на його посаді і додасть енергії його консервативній базі.

Орбан хоче, щоб Трамп приїхав до Будапешта до виборів. Це ключовий пріоритет. Вони будуть обговорювати питання про російський газ, але найбільше Орбана хвилюють вибори, — розповів один з інсайдерів.

З заявою з цього приводу виступив керівник апарату Орбана Гергей Гуяш.

За його словами, переговори 8 листопада стануть "можливістю для двох глав держав ... визначити дорожню карту, яка може привести до зустрічі США і Росії, а далі — до російсько-українського мирної угоди".

Як уже згадувалося раніше, очільник Білого дому передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та зізнався, що розчарований темпами переговорів з Росією.

