Генсек ООН попередив про червону лінію для людства

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш публічно вимагає від міжнародних лідерів екстрених дій, адже перевищення глобальної температури в 1,5°C є "червоною лінією для людства".

Генсек ООН закликає людство схаменутися

За словами Гутерреша, абсолютно кожна частка градуса призводить до загострення проблеми голоду, переміщення населення та втрат, особливо для тих, хто найменше відповідальний за це.

Це може призвести до незворотних змін в екосистемах, поставити мільярди людей у нестерпні умови життя і посилити загрози миру та безпеці, — попередив він.

Генсек НАТО також наголосив, що нездатність стримати глобальне потепління є "моральною поразкою та смертельною недбалістю”.

У межах нових масштабних досліджень стало відомо, що тимчасове перевищення межі в 1,5 °C — починаючи не пізніше початку 2030-х років — є неминучим.

На переконання Гутерреша, людство повинно врешті наважитися на фундаментальну зміна парадигми, аби стримати масштаби та скоротити тривалість цього перевищення.

Межа в 1,5°C залишається червоною лінією для людства, — нагадав він.

Попри усі невтішні тенденції, генсек ООН похвалив зростаючий імпульс прориву в галузі чистої енергії.