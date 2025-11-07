Генсек ООН попередив про червону лінію для людства

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш публічно вимагає від міжнародних лідерів екстрених дій, адже перевищення глобальної температури в 1,5°C є "червоною лінією для людства".
Головні тези:
- З січня по серпень 2025 року середня температура Землі була приблизно на 1,42 °C вище доіндустріального рівня.
- Є й позитивні новини: чиста енергія перемагає за ціною, продуктивністю та потенціалом.
Генсек ООН закликає людство схаменутися
За словами Гутерреша, абсолютно кожна частка градуса призводить до загострення проблеми голоду, переміщення населення та втрат, особливо для тих, хто найменше відповідальний за це.
Генсек НАТО також наголосив, що нездатність стримати глобальне потепління є "моральною поразкою та смертельною недбалістю”.
У межах нових масштабних досліджень стало відомо, що тимчасове перевищення межі в 1,5 °C — починаючи не пізніше початку 2030-х років — є неминучим.
На переконання Гутерреша, людство повинно врешті наважитися на фундаментальну зміна парадигми, аби стримати масштаби та скоротити тривалість цього перевищення.
Попри усі невтішні тенденції, генсек ООН похвалив зростаючий імпульс прориву в галузі чистої енергії.
Згідно з його даними, інвестиції в відновлювані джерела енергії наразі перевищують інвестиції в викопне паливо на 800 мільярдів доларів.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-