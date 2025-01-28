За прогнозами науковиці НАН України Віри Балабух, зміни клімату створюють умови для вирощування тропічних фруктів в Україні.
Головні тези:
- Зміни клімату дозволяють українським аграріям вирощувати тропічні фрукти на теренах України.
- Глобальне потепління відкриває нові можливості для вирощування овочів та фруктів, але вимагає адаптації до нових умов вирощування.
- Селекційна робота та адаптація сортів рослин допомагають аграріям у пристосуванні до зміни клімату.
- Зміни клімату можуть вплинути на урожайність картоплі, огірків та капусти через збільшення температур і зміни вологості.
Як зміни клімату можуть вплинути на українську аграрну галузь
Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух зазначає, що наразі аграрії збирають 2 врожаї зернових — ярові саджають навесні та озимі, які висівають восени.
Вона додає, що у разі збереження нинішніх тенденцій щодо змін клімату, середня температура може підвищитись у багатьох регіонах.
Однак, за її словами, вирішити це питання можуть допомогти селекціонери, які вже вирощують сорти рослин, що адаптуються до умов глобального потепління.
За її словами, під загрозою також перебувають огірки та капуста, які потребують багато вологи.
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