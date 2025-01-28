Зміни клімату подарують українським аграріям унікальні можливості. Що відомо
Категорія
Економіка
Дата публікації

Зміни клімату подарують українським аграріям унікальні можливості. Що відомо

Врожай
Джерело:  Главком

За прогнозами науковиці НАН України Віри Балабух, зміни клімату створюють умови для вирощування тропічних фруктів в Україні. 

Головні тези:

  • Зміни клімату дозволяють українським аграріям вирощувати тропічні фрукти на теренах України.
  • Глобальне потепління відкриває нові можливості для вирощування овочів та фруктів, але вимагає адаптації до нових умов вирощування.
  • Селекційна робота та адаптація сортів рослин допомагають аграріям у пристосуванні до зміни клімату.
  • Зміни клімату можуть вплинути на урожайність картоплі, огірків та капусти через збільшення температур і зміни вологості.

Як зміни клімату можуть вплинути на українську аграрну галузь

Кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух зазначає, що наразі аграрії збирають 2 врожаї зернових — ярові саджають навесні та озимі, які висівають восени.

Озимі зараз дуже швидко дозрівають, у деяких регіонах — на місяць раніше, ніж зазвичай. От після їх збирання і можна було б засівати третій урожай. Дехто з фермерів вже так і робить, висаджуючи гречку. Якщо її посадити в червні, після збору перших озимих, то на жовтень вона поспіє, оскільки вересень фактично став ще одним літнім місяцем, — зазначає Віра Балабух.

Глобальне потепління вплине на аграрну галузь в Україні
Глобальне потепління

Вона додає, що у разі збереження нинішніх тенденцій щодо змін клімату, середня температура може підвищитись у багатьох регіонах.

І на умовній Тернопільщині можна буде вирощувати  субтропічні культури. Але все ж є одна велика проблема — у нас все ще залишається високою кількість вторгнень холодного повітря навесні, — пояснює метеоролог.

Однак, за її словами, вирішити це питання можуть допомогти селекціонери, які вже вирощують сорти рослин, що адаптуються до умов глобального потепління.

На картоплю підвищення температури повітря впливає дуже сильно. В червні, коли картопля починає нарощувати масу, температура ґрунту повинна бути не надто високою, бо картопля просто "спечеться", тобто почне гнити. На українському півдні для вирощування картоплі вже зараз склалися несприятливі умови, — зазначає Балабух.

За її словами, під загрозою також перебувають огірки та капуста, які потребують багато вологи. 

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