Как изменения климата могут повлиять на украинскую аграрную отрасль

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух отмечает, что в настоящее время аграрии собирают 2 урожая зерновых — яровые сажают весной и озимые, которые высевают осенью.

Озимые сейчас очень быстро созревают, в некоторых регионах — на месяц раньше обычного. Вот после их уборки и можно было бы засевать третий урожай. Некоторые фермеры уже так и делают, высаживая гречку. Если ее посадить в июне, после сбора первых озимых, то на октябрь она созреет, поскольку сентябрь фактически стал еще одним летним месяцем, — отмечает Вера Балабух. Поделиться

Глобальное потепление

Она добавляет, что в случае сохранения нынешних тенденций изменения климата, средняя температура может повыситься во многих регионах.

И в условной Тернопольщине можно будет выращивать субтропические культуры. Но все же одна большая проблема — у нас все еще остается высоким количество вторжений холодного воздуха весной, — объясняет метеоролог. Поделиться

Однако, по ее словам, решить этот вопрос могут помочь селекционеры, уже выращивающие сорта растений, адаптирующихся к условиям глобального потепления.

На картофель повышение температуры воздуха оказывает влияние очень сильно. В июне, когда картофель начинает наращивать массу, температура почвы должна быть не слишком высокой, потому что картофель просто "испечь", то есть начнет гнить. На украинском юге для выращивания картофеля уже сейчас сложились неблагоприятные условия, отмечает Балабух. Поделиться

По ее словам, под угрозой также находятся огурцы и капуста, нуждающиеся в много влаге.