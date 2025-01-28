По прогнозам ученой НАН Украины Веры Балабух, изменения климата создают условия для выращивания тропических фруктов в Украине.
Главные тезисы
- Изменение климата открывает новые возможности для украинских аграриев, позволяя выращивать тропические фрукты и новые виды овощей.
- Глобальное потепление требует адаптации сельского хозяйства к новым условиям выращивания продукции.
- Селекционная работа и адаптация сортов растений помогают аграриям успешно приспособиться к изменению климата.
- Повышение температуры воздуха может негативно сказаться на урожайности картофеля, огурцов и капусты из-за изменения влажности почвы.
- Сохранение нынешних тенденций изменения климата приведет к повышению средней температуры в регионах Украины, открывая возможности для выращивания субтропических культур.
Как изменения климата могут повлиять на украинскую аграрную отрасль
Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух отмечает, что в настоящее время аграрии собирают 2 урожая зерновых — яровые сажают весной и озимые, которые высевают осенью.
Она добавляет, что в случае сохранения нынешних тенденций изменения климата, средняя температура может повыситься во многих регионах.
Однако, по ее словам, решить этот вопрос могут помочь селекционеры, уже выращивающие сорта растений, адаптирующихся к условиям глобального потепления.
По ее словам, под угрозой также находятся огурцы и капуста, нуждающиеся в много влаге.
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