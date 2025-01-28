Изменение климата подарит украинским аграриям уникальные возможности. Что известно
Категория
Экономика
Дата публикации

Изменение климата подарит украинским аграриям уникальные возможности. Что известно

Урожай
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Источник:  Главком

По прогнозам ученой НАН Украины Веры Балабух, изменения климата создают условия для выращивания тропических фруктов в Украине.

Главные тезисы

  • Изменение климата открывает новые возможности для украинских аграриев, позволяя выращивать тропические фрукты и новые виды овощей.
  • Глобальное потепление требует адаптации сельского хозяйства к новым условиям выращивания продукции.
  • Селекционная работа и адаптация сортов растений помогают аграриям успешно приспособиться к изменению климата.
  • Повышение температуры воздуха может негативно сказаться на урожайности картофеля, огурцов и капусты из-за изменения влажности почвы.
  • Сохранение нынешних тенденций изменения климата приведет к повышению средней температуры в регионах Украины, открывая возможности для выращивания субтропических культур.

Как изменения климата могут повлиять на украинскую аграрную отрасль

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух отмечает, что в настоящее время аграрии собирают 2 урожая зерновых — яровые сажают весной и озимые, которые высевают осенью.

Озимые сейчас очень быстро созревают, в некоторых регионах — на месяц раньше обычного. Вот после их уборки и можно было бы засевать третий урожай. Некоторые фермеры уже так и делают, высаживая гречку. Если ее посадить в июне, после сбора первых озимых, то на октябрь она созреет, поскольку сентябрь фактически стал еще одним летним месяцем, — отмечает Вера Балабух.

Глобальное потепление повлияет на аграрную отрасль в Украине
Глобальное потепление

Она добавляет, что в случае сохранения нынешних тенденций изменения климата, средняя температура может повыситься во многих регионах.

И в условной Тернопольщине можно будет выращивать субтропические культуры. Но все же одна большая проблема — у нас все еще остается высоким количество вторжений холодного воздуха весной, — объясняет метеоролог.

Однако, по ее словам, решить этот вопрос могут помочь селекционеры, уже выращивающие сорта растений, адаптирующихся к условиям глобального потепления.

На картофель повышение температуры воздуха оказывает влияние очень сильно. В июне, когда картофель начинает наращивать массу, температура почвы должна быть не слишком высокой, потому что картофель просто "испечь", то есть начнет гнить. На украинском юге для выращивания картофеля уже сейчас сложились неблагоприятные условия, отмечает Балабух.

По ее словам, под угрозой также находятся огурцы и капуста, нуждающиеся в много влаге.

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