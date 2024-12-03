В рамках глобального исследования по измерению объемов разложения углерода ученые похоронили около 19 тыс. чайных пакетиков на территории 180 водно-болотных угодий в 28 странах по всему миру.
Главные тезисы
- Использование чайных пакетиков помогло ученым определить методы противодействия выбросам углерода в атмосферу и механизмы поглощения углерода в почве.
- Наиболее эффективными поглотителями углерода оказались пресноводные водно-болотные угодья и приливные болота.
- Стремительное повышение температуры угрожает способности водно-болотных угодий сохранять углерод, что может привести к снижению сохранности углерода в почве.
- Исследование дает ценную информацию о глобальном потенциале поглощения углерода водно-болотными экосистемами, позволяя разработать меры по защите этих территорий.
- Ученые выяснили, что более высокие температуры приводят к быстрому разложению органического вещества, что снижает сохранность углерода в почве.
Как чайные пакетики помогли исследователям определить методы предотвращения выбросов углерода в атмосферу.
По результатам исследования ученые заключили, что стремительное повышение температуры поставит под угрозу способность водно-болотных угодий сохранять углерод.
Команда ученых закапывала от 40 до 80 чайных пакетиков на глубину около 15 сантиметров на каждом из 180 участков водно-болотных угодий.
Для определения количества различных органических веществ в почвах ученые использовали пакетики с зеленым чаем и ройбушем.
В частности, зеленый чай является очень быстро разлагающимся веществом. При этом ройбуш разлагается более медленно.
Участки с погребенными чайными пакетиками заметили координатами GPS и в течение 3 лет проверяли, определяя количество остаточного органического вещества.
Как чайные пакетики помогли ученым определить метод противодействия выбросам углерода в атмосферу
Большая остаточная масса указывала на более медленные темпы разложения и, соответственно, на больший потенциал для сохранения углерода в водно-болотных угодьях.
Кроме того, исследователи провели анализ того, как погодные условия в разных местностях, включая региональные климатические модели, влияют на скорость разложения и высвобождения углерода в атмосферу.
По результатам исследования ученые выяснили, что в условиях более высоких температур чайные пакетики разлагаются гораздо быстрее, однако эта скорость различна для разных видов водно-болотных угодий.
Пресноводные водно-болотные угодья и приливные болота являются наиболее эффективными поглотителями углерода.
Между тем в мангровых и морских водорослевых водно-болотных угодьях этот процесс был более медленным.
Важно то, что это исследование дает ценную информацию о глобальном потенциале поглощения углерода водно-болотными экосистемами.
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