Ученые необычным способом определили методы противодействия глобальному потеплению
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые необычным способом определили методы противодействия глобальному потеплению

Водно-болотные угодья
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Источник:  Interesting Engineering

В рамках глобального исследования по измерению объемов разложения углерода ученые похоронили около 19 тыс. чайных пакетиков на территории 180 водно-болотных угодий в 28 странах по всему миру.

Главные тезисы

  • Использование чайных пакетиков помогло ученым определить методы противодействия выбросам углерода в атмосферу и механизмы поглощения углерода в почве.
  • Наиболее эффективными поглотителями углерода оказались пресноводные водно-болотные угодья и приливные болота.
  • Стремительное повышение температуры угрожает способности водно-болотных угодий сохранять углерод, что может привести к снижению сохранности углерода в почве.
  • Исследование дает ценную информацию о глобальном потенциале поглощения углерода водно-болотными экосистемами, позволяя разработать меры по защите этих территорий.
  • Ученые выяснили, что более высокие температуры приводят к быстрому разложению органического вещества, что снижает сохранность углерода в почве.

Как чайные пакетики помогли исследователям определить методы предотвращения выбросов углерода в атмосферу.

По результатам исследования ученые заключили, что стремительное повышение температуры поставит под угрозу способность водно-болотных угодий сохранять углерод.

Это первое долгосрочное исследование такого рода, использующего метод чайных пакетиков, которое поможет нам определить, как мы можем максимизировать хранение углерода в водно-болотных угодьях и помочь снизить выбросы по всему миру. Изменения в поглотителях углерода могут существенно повлиять на глобальное потепление — чем меньше разлагающегося углерода, тем больше углерода сохраняется и меньше углерода в атмосфере, — пояснила ведущий автор исследования Стейси Треватан-Такетт.

Команда ученых закапывала от 40 до 80 чайных пакетиков на глубину около 15 сантиметров на каждом из 180 участков водно-болотных угодий.

Ученые необычным способом определили механизмы поглощения и сохранения углерода в почве
Ученые закопали по всему миру 19 тыс. чайных пакетиков

Для определения количества различных органических веществ в почвах ученые использовали пакетики с зеленым чаем и ройбушем.

В частности, зеленый чай является очень быстро разлагающимся веществом. При этом ройбуш разлагается более медленно.

Участки с погребенными чайными пакетиками заметили координатами GPS и в течение 3 лет проверяли, определяя количество остаточного органического вещества.

Как чайные пакетики помогли ученым определить метод противодействия выбросам углерода в атмосферу

Большая остаточная масса указывала на более медленные темпы разложения и, соответственно, на больший потенциал для сохранения углерода в водно-болотных угодьях.

Как правило, более высокие температуры приводят к более быстрому разложению органического вещества, что приводит к снижению сохранности углерода в почве, — отметила Стейси Треватан-Такетт.

Кроме того, исследователи провели анализ того, как погодные условия в разных местностях, включая региональные климатические модели, влияют на скорость разложения и высвобождения углерода в атмосферу.

Для чая тяжелее разлагающийся ройбуш не имел значения, где он находился, — более высокая температура всегда приводила к большему разложению, что указывает на то, что типы углерода, которые мы обычно ожидаем увидеть как дольше хранящиеся в почве, были уязвимы до более высоких температур, — подчеркнула Стейси Треватан-Такетт.

По результатам исследования ученые выяснили, что в условиях более высоких температур чайные пакетики разлагаются гораздо быстрее, однако эта скорость различна для разных видов водно-болотных угодий.

Пресноводные водно-болотные угодья и приливные болота являются наиболее эффективными поглотителями углерода.

Между тем в мангровых и морских водорослевых водно-болотных угодьях этот процесс был более медленным.

Важно то, что это исследование дает ценную информацию о глобальном потенциале поглощения углерода водно-болотными экосистемами.

Теперь, когда мы начинаем лучше понимать, какие среды хранят больше углерода, чем другие, мы можем использовать эту информацию, чтобы гарантировать защиту этих территорий от изменений окружающей среды или землепользования, — отметил ученый из Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта Ика Джукич.

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