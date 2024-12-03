В рамках глобального исследования по измерению объемов разложения углерода ученые похоронили около 19 тыс. чайных пакетиков на территории 180 водно-болотных угодий в 28 странах по всему миру.

Как чайные пакетики помогли исследователям определить методы предотвращения выбросов углерода в атмосферу.

По результатам исследования ученые заключили, что стремительное повышение температуры поставит под угрозу способность водно-болотных угодий сохранять углерод.

Это первое долгосрочное исследование такого рода, использующего метод чайных пакетиков, которое поможет нам определить, как мы можем максимизировать хранение углерода в водно-болотных угодьях и помочь снизить выбросы по всему миру. Изменения в поглотителях углерода могут существенно повлиять на глобальное потепление — чем меньше разлагающегося углерода, тем больше углерода сохраняется и меньше углерода в атмосфере, — пояснила ведущий автор исследования Стейси Треватан-Такетт. Поделиться

Команда ученых закапывала от 40 до 80 чайных пакетиков на глубину около 15 сантиметров на каждом из 180 участков водно-болотных угодий.

Ученые закопали по всему миру 19 тыс. чайных пакетиков

Для определения количества различных органических веществ в почвах ученые использовали пакетики с зеленым чаем и ройбушем.

В частности, зеленый чай является очень быстро разлагающимся веществом. При этом ройбуш разлагается более медленно.

Участки с погребенными чайными пакетиками заметили координатами GPS и в течение 3 лет проверяли, определяя количество остаточного органического вещества.

Как чайные пакетики помогли ученым определить метод противодействия выбросам углерода в атмосферу

Большая остаточная масса указывала на более медленные темпы разложения и, соответственно, на больший потенциал для сохранения углерода в водно-болотных угодьях.

Как правило, более высокие температуры приводят к более быстрому разложению органического вещества, что приводит к снижению сохранности углерода в почве, — отметила Стейси Треватан-Такетт. Поделиться

Кроме того, исследователи провели анализ того, как погодные условия в разных местностях, включая региональные климатические модели, влияют на скорость разложения и высвобождения углерода в атмосферу.

Для чая тяжелее разлагающийся ройбуш не имел значения, где он находился, — более высокая температура всегда приводила к большему разложению, что указывает на то, что типы углерода, которые мы обычно ожидаем увидеть как дольше хранящиеся в почве, были уязвимы до более высоких температур, — подчеркнула Стейси Треватан-Такетт. Поделиться

По результатам исследования ученые выяснили, что в условиях более высоких температур чайные пакетики разлагаются гораздо быстрее, однако эта скорость различна для разных видов водно-болотных угодий.

Пресноводные водно-болотные угодья и приливные болота являются наиболее эффективными поглотителями углерода.

Между тем в мангровых и морских водорослевых водно-болотных угодьях этот процесс был более медленным.

Важно то, что это исследование дает ценную информацию о глобальном потенциале поглощения углерода водно-болотными экосистемами.