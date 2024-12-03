У рамках глобального дослідження з вимірювання обсягів розкладання вуглецю науковці поховали близько 19 тис чайних пакетиків на території 180 водно-болотних угідь у 28 країнах по всьому світу.
Головні тези:
- За результатами дослідження вчені виявили, що стрімке підвищення температури може загрожувати здатності водно-болотних угідь зберігати вуглець.
- З використанням чайних пакетиків науковцям вдалося визначити методи протидії викидам вуглецю в атмосферу та механізми поглинання та збереження вуглецю у грунті.
- Високі температури сприяють більшому розкладанню органічної речовини, що може призвести до зменшення збереження вуглецю у ґрунті.
- Прісноводні водно-болотні угіддя і приливні болота виявились найбільш ефективними поглиначами вуглецю, в той час як у морських водоростевих водно-болотних угіддях процес був повільнішим.
- Це дослідження надає важливу інформацію про глобальний потенціал поглинання вуглецю водно-болотними екосистемами, що дозволить розробити заходи для захисту цих територій.
Як чайні пакетики допомогли дослідникам визначити методи запобігання викидам вуглецю в атмосферу
За результатами дослідження науковці зробили висновок, що стрімке підвищення температури поставить під загрозу здатність водно-болотних угідь зберігати вуглець.
Команда науковців закопувала від 40 до 80 чайних пакетиків на глибину близько 15 сантиметрів на кожній зі 180 ділянок водно-болотних угідь.
Для визначення кількості різних органічних речовин у грунтах науковці використовували пакетики із зеленим чаєм та ройбушем.
Зокрема, зелений чай є речовиною, яка дуже швидко розкладається. При цьому ройбуш розкладається більш повільно.
Ділянки з похованими чайними пакетиками помітили координатами GPS і на протязі 3 років перевіряли, визначаючи кількість залишкової органічної речовини.
Як чайні пакетики допомогли науковцям визначити метод протидії викидам вуглецю в атмосферу
Більша залишкова маса вказувала на повільніші темпи розкладання і, відповідно, на більший потенціал для збереження вуглецю у водно-болотних угіддях.
Окрім цього дослідники провели аналіз того, як погодні умови у різних місцевостях, включаючи регіональні кліматичні моделі, впливають на швидкість розкладання і вивільнення вуглецю в атмосферу.
За результатами дослідження науковці з’ясували, що в умовах вищих температур чайні пакетики розкладаються набагато швидше, однак ця швидкість різна для різних видів водно-болотних угідь.
Прісноводні водно-болотні угіддя і приливні болота є найбільш ефективними поглиначами вуглецю
Між тим у мангрових і морських водоростевих водно-болотних угіддях цей процес був повільнішим.
Важливим є те, що це дослідження дає цінну інформацію про глобальний потенціал поглинання вуглецю водно-болотними екосистемами.
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