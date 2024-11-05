По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине сохраняется прохладная погода с туманами, однако уже в середине недели ожидается потепление.

Насколько длительным будет потепление в Украине

Потеплеет в Украине 6-7 ноября, — отметила Диденко. Поделиться

Сегодня, по ее данным, в Украине будет +4...+8, на востоке холоднее — всего +1...+4 градуса.

Что прогнозируют в Гидрометцентре

Другие синоптики также прогнозируют так называемую "золотую осень" в Украине в течение этой недели.

По информации Гидрометцентра, пик непогоды в Украине пришелся на понедельник, 4 ноября.

Ненастье характеризовалось резкими порывами ветра и осадками, а на северо-востоке даже мокрым снегом.

Однако уже, начиная со вторника, 5 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон, обеспечивающий сухую погоду в большинстве регионов.

Сегодня и завтра на северо-востоке страны еще могут наблюдаться небольшие осадки в виде мокрого снега, однако в целом погода станет спокойнее.

По ночам возможны морозы до -5 градусов, а днем температура составит от +3 до +8 градусов. В восточных областях будет немного прохладнее — днем от 0 до +5, в то время как на юге и юго-западе температура будет достигать +8...+13 градусов.

Дневные максимумы к концу недели немного повысятся — в столице, в частности, до +9 градусов.