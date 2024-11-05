По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине сохраняется прохладная погода с туманами, однако уже в середине недели ожидается потепление.
Главные тезисы
- Согласно прогнозу синоптиков, в Украине ожидается потепление уже в середине недели.
- Гидрометцентр подтверждает прогноз по улучшению погоды и “золотую осень”.
- На северо-востоке страны возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, но в целом предстоит сухая погода и умеренные температуры.
- Потепление в Украине ожидается 6-7 ноября, с температурой от +3 до +13 градусов днём. Ночные морозы могут достигать -5 градусов.
- Дневные максимумы погоды постепенно повысятся к концу недели, достигая +9 градусов в столице. Восточные области будут немного прохладнее.
Насколько длительным будет потепление в Украине
Сегодня, по ее данным, в Украине будет +4...+8, на востоке холоднее — всего +1...+4 градуса.
Что прогнозируют в Гидрометцентре
Другие синоптики также прогнозируют так называемую "золотую осень" в Украине в течение этой недели.
По информации Гидрометцентра, пик непогоды в Украине пришелся на понедельник, 4 ноября.
Ненастье характеризовалось резкими порывами ветра и осадками, а на северо-востоке даже мокрым снегом.
Однако уже, начиная со вторника, 5 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон, обеспечивающий сухую погоду в большинстве регионов.
Сегодня и завтра на северо-востоке страны еще могут наблюдаться небольшие осадки в виде мокрого снега, однако в целом погода станет спокойнее.
По ночам возможны морозы до -5 градусов, а днем температура составит от +3 до +8 градусов. В восточных областях будет немного прохладнее — днем от 0 до +5, в то время как на юге и юго-западе температура будет достигать +8...+13 градусов.
Дневные максимумы к концу недели немного повысятся — в столице, в частности, до +9 градусов.
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