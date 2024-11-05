За прогнозом синоптика Наталки Діденко, наразі в Україні зберігається прохолодна погода з туманами, однак вже у середині тижня очікується потепління.
Головні тези:
- Синоптики прогнозують потепління в Україні вже в середині тижня.
- Протягом цього тижня очікується “золота осінь” з сухою погодою та стабільними температурами.
- Гідрометцентр підтверджує прогноз синоптиків щодо покращення погодних умов.
- Можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу лише на північному сході та сході країни.
- Температура повітря підніматиметься, а вдень в середньому очікується від +3 до +13 градусів.
Наскільки тривалим буде потепління в Україні
Сьогодні, за її даними, в Україні буде +4...+8, на сході холодніше — лише +1...+4 градуси.
Що прогнозують у Гідрометцентрі
Інші синоптики також прогнозують так звану “золоту осінь” в Україні протягом цього тижня.
За інформацією Гідрометцентру, пік негоди в Україні прийшовся на понеділок, 4 листопада.
Негода характеризувалась різкими поривами вітру та опадами, а на північному сході навіть мокрим снігом.
Однак вже, починаючи з вівторка, 5 листопада, погоду в Україні визначатиме антициклон, що забезпечуватиме суху погоду у більшості регіонів.
Сьогодні та завтра на північному сході та сході країни ще можуть спостерігатися незначні опади у вигляді мокрого снігу, проте в цілому погода стане спокійнішою.
Ночами можливі морози до -5 градусів, а вдень температура становитиме від +3 до +8 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше — вдень від 0 до +5, тоді як на півдні та південному заході температура досягатиме +8...+13 градусів.
Денні максимуми до кінця тижня трохи підвищаться — у столиці, зокрема, до +9 градусів.
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