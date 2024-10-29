За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, цього тижня в Україні ще зберігатиметься відносно комфортна погода, однак відчуватимуться поступові зміни синоптичної ситуації.
Головні тези:
- Фахівці Укргідрометцентру прогнозують невеликі дощі у різних областях та збільшення хмарності на кінець жовтня.
- Значне похолодання у різних регіонах України очікується з 2-3 листопада, що вимагатиме готовності до низьких температур.
- Температура повітря може знизитись до 0°...+5° вночі та +8°...+15° вдень, з північно-західним та західним вітром.
- За даними синоптиків, очікується найбільше похолодання на вихідних, тому важливо мати при собі теплу одяг або пуховики.
- Серед прогнозованих погодних змін також передбачається відносно комфортна погода на початку тижня, але з поступовим погіршенням у південних регіонах.
Як зміниться погода в Україні наприкінці жовтня початку листопада
Синоптики прогнозують послабшання антициклону, який встановився на більшості території України. Очікуються невеликі дощі у низці областей та збільшення хмарності.
У другій половині тижня почне відчуватись істотне похолодання.
29 жовтня на більшості території України не очікується опадів, лише на крайньому заході країни вдень пройде невеликий дощ.
Температура вдень становитиме +9°...+14°, на Закарпатті, Одещині та в Криму повітря ще прогріється до +18°.
Синоптики прогнозують, що в середу, 30 жовтня, у західних областях, а в четвер по всій Україні, крім південної частини, очікується невеликий дощ.
Температура вночі буде +4°...+9°, у східних областях, а 30 жовтня по всій Україні, крім заходу та Криму, похолоднішає до 0°...+5°. Вдень стовпчики термометрів ще показуватимуть +8°...+15°.
Вітер на цьому тижні буде північно-західний та західний, 5-12 м/с.
Коли очікувати похолодання в Україні
За інформацією синоптика Наталки Діденко, вже цього тижня українці почнуть відчувати різке похолодання.
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