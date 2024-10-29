За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, цього тижня в Україні ще зберігатиметься відносно комфортна погода, однак відчуватимуться поступові зміни синоптичної ситуації.

Як зміниться погода в Україні наприкінці жовтня початку листопада

Синоптики прогнозують послабшання антициклону, який встановився на більшості території України. Очікуються невеликі дощі у низці областей та збільшення хмарності.

У другій половині тижня почне відчуватись істотне похолодання.

29 жовтня на більшості території України не очікується опадів, лише на крайньому заході країни вдень пройде невеликий дощ.

Температура вдень становитиме +9°...+14°, на Закарпатті, Одещині та в Криму повітря ще прогріється до +18°.

Синоптики прогнозують, що в середу, 30 жовтня, у західних областях, а в четвер по всій Україні, крім південної частини, очікується невеликий дощ.

Температура вночі буде +4°...+9°, у східних областях, а 30 жовтня по всій Україні, крім заходу та Криму, похолоднішає до 0°...+5°. Вдень стовпчики термометрів ще показуватимуть +8°...+15°.

Вітер на цьому тижні буде північно-західний та західний, 5-12 м/с.

Коли очікувати похолодання в Україні

За інформацією синоптика Наталки Діденко, вже цього тижня українці почнуть відчувати різке похолодання.