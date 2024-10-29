Синоптики спрогнозували різку зміну погоди в Україні. Чого очікувати
Категорія
Україна
Дата публікації

Синоптики спрогнозували різку зміну погоди в Україні. Чого очікувати

Осінь в Україні
Джерело:  Укргідрометцентр

За інформацією синоптиків Укргідрометцентру, цього тижня в Україні ще зберігатиметься відносно комфортна погода, однак відчуватимуться поступові зміни синоптичної ситуації. 

 

Головні тези:

  • Фахівці Укргідрометцентру прогнозують невеликі дощі у різних областях та збільшення хмарності на кінець жовтня.
  • Значне похолодання у різних регіонах України очікується з 2-3 листопада, що вимагатиме готовності до низьких температур.
  • Температура повітря може знизитись до 0°...+5° вночі та +8°...+15° вдень, з північно-західним та західним вітром.
  • За даними синоптиків, очікується найбільше похолодання на вихідних, тому важливо мати при собі теплу одяг або пуховики.
  • Серед прогнозованих погодних змін також передбачається відносно комфортна погода на початку тижня, але з поступовим погіршенням у південних регіонах.

Як зміниться погода в Україні наприкінці жовтня початку листопада

Синоптики прогнозують послабшання антициклону, який встановився на більшості території України. Очікуються невеликі дощі у низці областей та збільшення хмарності.

У другій половині тижня почне відчуватись істотне похолодання.

29 жовтня на більшості території України не очікується опадів, лише на крайньому заході країни вдень пройде невеликий дощ.

Температура вдень становитиме +9°...+14°, на Закарпатті, Одещині та в Криму повітря ще прогріється до +18°.

Синоптики прогнозують, що в середу, 30 жовтня, у західних областях, а в четвер по всій Україні, крім південної частини, очікується невеликий дощ.

Температура вночі буде +4°...+9°, у східних областях, а 30 жовтня по всій Україні, крім заходу та Криму, похолоднішає до 0°...+5°. Вдень стовпчики термометрів ще показуватимуть +8°...+15°.

Вітер на цьому тижні буде північно-західний та західний, 5-12 м/с.

Коли очікувати похолодання в Україні

За інформацією синоптика Наталки Діденко, вже цього тижня українці почнуть відчувати різке похолодання.

Відчутне похолодання прийде з 2-3-го листопада, із найближчих суботи-неділі. Підготуйте пуховички, — попереджає Діденко.

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