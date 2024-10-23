До України наближається антициклон Xelat — як зміниться погода
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Україна
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До України наближається антициклон Xelat — як зміниться погода

До України наближається антициклон Xelat — як зміниться погода
Джерело:  Наталка Діденко

Погода найближчим часом в Україні дещо зміниться через новий антициклон. Зокрема синоптики прогнозують відсутність дощів, проте буде вітряно.

Головні тези:

  • Антициклон Xelat вплине на погоду в Україні, забезпечивши суху погоду та вітряні умови.
  • Прогнозуються температурні коливання від +2 до +16 градусів, в тому числі пориви вітру до 13 м/с.
  • Кліматологи передбачають теплу зиму в Україні з високими температурами порівняно з нормою.
  • Перспективи взимку включають можливість арктичних антициклонів, проте середня температура може бути на 1-2 градуси вище за норму.
  • Постійне зростання температур взимку вказує на тенденцію до теплішої погоди, зокрема у січні.

Якою буде погода в Україні 24 жовтня

24 жовтня на погоду в Україні впливатиме антициклон під назвою Xelat, про що повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, завдяки цьому антициклону в четвер очікується суха погода, але є важлива деталь.

На півночі, в центрі та на сході можливі пориви північно-західного вітру до 8-13 метрів за секунду

Вночі температура по Україні коливатиметься від +2 до +8 градусів, а вдень підніметься до +11...+16. На півночі очікується трохи холодніше — +9...+12 градусів.

У Києві також буде сухо, сонячно та вітряно, з температурою близько +12 градусів.

Діденко також зазначила, що найближчими днями в Україні значних змін у погоді не передбачається, а дощі, які очікувалися з 28 жовтня, скасовуються.

Кліматолог прогнозує теплу зиму в Україні

За словами кандидата географічних наук, керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віри Балабух, взимку у бік України може рухатись арктичний антициклон, який сприятиме високим температурам. 

Якщо ми говоримо про процеси, які в Атлантиці на нас впливають. То там утворюється досить потужний антициклон, який із субтропіків може виносити до нас тепле повітря. Очікується, що середня температура повітря взимку буде на 1-2 градуси вище за норму. Коливання від +5 до -5 градусів, — спрогнозувала Балабух.

За її словами, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується тенденція до постійного зростання температур взимку.

Зокрема, найбільше зростання температури фіксується у січні, коли температура тримається на рівні тієї, що зазвичай має бути десь у листопаді.

Незважаючи на те, що більшість днів можуть бути з температурою в межах від -5 до +5 градусів, але цьогоріч і загалом можливі арктичні вторгнення. Багато чинників вказують на це. Це 2-3 дні, коли буде холодно. Але як показують розрахунки, зима цього року може бути теплою, такою ж, як минулого року, — підкреслює Балабух.

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