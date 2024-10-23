До України наближається антициклон Xelat — як зміниться погода

Погода найближчим часом в Україні дещо зміниться через новий антициклон. Зокрема синоптики прогнозують відсутність дощів, проте буде вітряно.
Головні тези:
- Антициклон Xelat вплине на погоду в Україні, забезпечивши суху погоду та вітряні умови.
- Прогнозуються температурні коливання від +2 до +16 градусів, в тому числі пориви вітру до 13 м/с.
- Кліматологи передбачають теплу зиму в Україні з високими температурами порівняно з нормою.
- Перспективи взимку включають можливість арктичних антициклонів, проте середня температура може бути на 1-2 градуси вище за норму.
- Постійне зростання температур взимку вказує на тенденцію до теплішої погоди, зокрема у січні.
Якою буде погода в Україні 24 жовтня
24 жовтня на погоду в Україні впливатиме антициклон під назвою Xelat, про що повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, завдяки цьому антициклону в четвер очікується суха погода, але є важлива деталь.
Вночі температура по Україні коливатиметься від +2 до +8 градусів, а вдень підніметься до +11...+16. На півночі очікується трохи холодніше — +9...+12 градусів.
У Києві також буде сухо, сонячно та вітряно, з температурою близько +12 градусів.
Діденко також зазначила, що найближчими днями в Україні значних змін у погоді не передбачається, а дощі, які очікувалися з 28 жовтня, скасовуються.
Кліматолог прогнозує теплу зиму в Україні
За словами кандидата географічних наук, керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віри Балабух, взимку у бік України може рухатись арктичний антициклон, який сприятиме високим температурам.
За її словами, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується тенденція до постійного зростання температур взимку.
Зокрема, найбільше зростання температури фіксується у січні, коли температура тримається на рівні тієї, що зазвичай має бути десь у листопаді.
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