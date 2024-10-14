Потужний антициклон мчить до України. Якою буде погода
Категорія
Україна
Дата публікації

Потужний антициклон мчить до України. Якою буде погода

Осінь в Україні
Джерело:  Meteoprog

За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, цього тижня в Україні очікується прохолодна погода з дощами та заморозками. 

Головні тези:

  • Цього тижня в Україні очікується прохолодна погода з дощами та заморозками.
  • Найближчими днями в більшості регіонів очікується невелика кількість опадів.
  • Потужний антициклон призведе до припинення опадів та зниження температури в другій половині тижня.
  • Протягом тижня на Україну очікують похолодання та дощі, але з вихідними погода почне прояснюватися.
  • Наступного тижня на українців чекає ясне та безхмарне небо, що призведе до підвищення температури.

Що відомо про погоду в Україні найближчими днями

За словами Кібальчича, перша половина цього тижня у більшості регіонів України відзначиться невеликими дощами.

Друга половина тижня та вихідні проходитимуть під впливом потужного та малорухомого антициклону.

Цей антициклон призведе до припинення опадів та зниження температури.

Синоптики прогнозують похолодання і дощі протягом тижня в Україні
Осінь в Україні

Кібальчич прогнозує, що у понеділок, 14 жовтня, у північних та східних областях пройдуть невеликі дощі. Швидкість вітру сягатиме 7-12 м/с. Температура повітря +9…+14 °С, а у центральних та південних областях +15…+20 °С.

У вівторок, 15 жовтня, у північних та північно-західних областях очікується невеликий дощ. Вдень вже у більшості регіонів України, окрім південно-східної частини, пройдуть невеликі дощі. Вітер буде 7-12 м/с. Температура вночі +4...+9 °С, вдень +9...+15 °С. У південних областях вночі +7…+12 °С, а вдень +13…+18 °С.

У середу, 16 жовтня, на більшій частині території України очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Лише в західних регіонах буде переважно сухо. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер залишиться 7-12 м/с. Вночі буде +3...+8 °С, вдень +8...+13 °С. Тільки південній частині буде тепліше: вночі +7…+12 °С, а вдень +11…+16 °С.

Що прогнозують інші синоптики

По всій Україні буде холодно і періодично дощитиме. До кінця тижня погода стабілізується, небо проясниться, але вище +14°...+15° все одно не стане.

Початок тижня, 14 жовтня, буде хмарним, але місцями з проясненнями. На північному заході та північному сході пройдуть дощі, але в більшості областей буде сухо. Практично по всій країні буде +11°...+15°, тільки на півдні повітря прогріється до +17°...+19°.

15 жовтня, із заходу в Україну зайде нова порція дощів. Опади також очікуються місцями на півночі, сході та у Вінницькій області. Температура трохи знизиться, буде +10°...+14°, а на півдні — максимум +14°...+16°.

У середу, 16 жовтня, на українців чекає невелика хмарність і дощі в більшості областей. Лише місцями на півдні та заході країни буде сухо. По всій Україні температура буде в межах +10°...+14°.

17 жовтня температура в Україні знизиться ще. Удень очікується +9°...+12° по всій країні, а вночі на заході місцями похолодає до -1°...0°.

18 жовтня, в Україні очікується +8°...+11°. Без опадів.

На вихідних, 19 і 20 жовтня, сонця в Україні побільшає. Під кінець тижня по всій країні встановиться ясна і безхмарна погода, завдяки чому температура трохи підвищиться, буде вже +11°...+14°.

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