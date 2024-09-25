Погода в Україні різко зміниться. Які регіони накриють дощі
Категорія
Україна
Дата публікації

Погода в Україні різко зміниться. Які регіони накриють дощі

дощ
Джерело:  Meteoprog

Тепла літня погода буде тішити українців, однак недовго, адже на країну насувається справжня осінь. Першими її прихід відчують мешканці західних областей. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич.

Головні тези:

  • Західні регіони України першими потерпатимуть від дощів з грозами.
  • Температура повітря змінюватиметься від +10 °C до +30 °C залежно від регіону.
  • У період з 25 по 29 вересня очікується різка зміна погодних умов, однак лише в окремих областях.

Погода в Україні 25 вересня

За словами експерта, у західній частині країни, а також місцями у Приазов'ї варто готуватися до повернення дощів.

Ба більше, вночі на Закарпатті та у Карпатах цілком ймовірні сильні опади.

У інших регіонах України буде панувати суха та тепла погода. Вітер південно-східного напрямку, 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі +10…+15 °С, на північному сході +5…+10 °С; вдень +21…+26 °С, у західних областях місцями +16…+21 °С.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні 26 вересня

Ігор Кібальчич попереджає, що локально у західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, інколи навіть з грозами.

У решті областей України без опадів. Вітер південний / південно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С, на півдні та узбережжі морів +15…+20 °С; вдень +22…+27 °С, у Карпатах +16…+21 °С.

Погода в Україні 27 вересня

На півночі ймовірний невеликий дощ, однак на іншій частині територію буде сухо.

Як зазначає синоптик, вітер південного / південно-західного напрямку, 7 — 12 м/с.

Температура повітря вночі +13…+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16…+21 °С; вдень +24...+29 °С, на крайньому заході +18...+23 °С.

Погода в Україні 28 вересня

Ігор Кібальчич зазначає, що мешканцям західних областей варто підготуватися до дощової та прохолодної погоди

Окрім того, наголошується, що вітер буде південно-західний, 7 — 12 м/с.

Що стосується температури повітря, то вночі вона сягатиме +12…+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16…+21 °С; вдень у північних та західних областях +17…+22 °С, у центральних, південних та східних регіонах +25…+30 °С.

Погода в Україні 29 вересня

У неділю ситуація різко зміниться, адже дощі можу накрити не лише західні, а й північні та центральні регіони.

Попри це, на сході та півдні країни в українців ще буде шанс насолодитися літнім теплом.

Вітер південно-західний із переходом у західній частині на північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С; у західних та північних областях +17…+22 °С.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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