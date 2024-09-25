Погода в Україні різко зміниться. Які регіони накриють дощі

Тепла літня погода буде тішити українців, однак недовго, адже на країну насувається справжня осінь. Першими її прихід відчують мешканці західних областей. Про це попереджає синоптик Ігор Кібальчич.
Головні тези:
- Західні регіони України першими потерпатимуть від дощів з грозами.
- Температура повітря змінюватиметься від +10 °C до +30 °C залежно від регіону.
- У період з 25 по 29 вересня очікується різка зміна погодних умов, однак лише в окремих областях.
Погода в Україні 25 вересня
За словами експерта, у західній частині країни, а також місцями у Приазов'ї варто готуватися до повернення дощів.
Ба більше, вночі на Закарпатті та у Карпатах цілком ймовірні сильні опади.
У інших регіонах України буде панувати суха та тепла погода. Вітер південно-східного напрямку, 7 — 12 м/с.
Температура повітря вночі +10…+15 °С, на північному сході +5…+10 °С; вдень +21…+26 °С, у західних областях місцями +16…+21 °С.
Погода в Україні 26 вересня
Ігор Кібальчич попереджає, що локально у західній частині, а також у Криму та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі, інколи навіть з грозами.
Погода в Україні 27 вересня
На півночі ймовірний невеликий дощ, однак на іншій частині територію буде сухо.
Як зазначає синоптик, вітер південного / південно-західного напрямку, 7 — 12 м/с.
Температура повітря вночі +13…+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16…+21 °С; вдень +24...+29 °С, на крайньому заході +18...+23 °С.
Погода в Україні 28 вересня
Ігор Кібальчич зазначає, що мешканцям західних областей варто підготуватися до дощової та прохолодної погоди
Окрім того, наголошується, що вітер буде південно-західний, 7 — 12 м/с.
Що стосується температури повітря, то вночі вона сягатиме +12…+18 °С, на півдні та узбережжі морів +16…+21 °С; вдень у північних та західних областях +17…+22 °С, у центральних, південних та східних регіонах +25…+30 °С.
Погода в Україні 29 вересня
У неділю ситуація різко зміниться, адже дощі можу накрити не лише західні, а й північні та центральні регіони.
Попри це, на сході та півдні країни в українців ще буде шанс насолодитися літнім теплом.
Вітер південно-західний із переходом у західній частині на північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17 °С, вдень +23…+28 °С; у західних та північних областях +17…+22 °С.
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