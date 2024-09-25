Погода в Украине резко изменится. Какие регионы накроют дожди

Теплая летняя погода будет радовать украинцев, но недолго, ведь на страну надвигается настоящая осень. Первыми ее приход ощутят жители западных областей. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

Погода в Украине 25 сентября

По словам эксперта, в западной части страны, а также местами в Приазовье следует готовиться к возвращению дождей.

Более того, ночью на Закарпатье и в Карпатах вполне вероятны сильные осадки.

В других регионах Украины будет царить сухая и теплая погода. Ветер юго-восточного направления, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на северо-востоке +5…+10 °С; днем +21…+26 °С, в западных областях местами +16…+21 °С.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине 26 сентября

Игорь Кибальчич предупреждает, что локально в западной части, а также в Крыму и в Приазовье пройдут кратковременные дожди, иногда даже с грозами.

В остальных областях Украины без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на юге и побережье морей +15…+20 °С; днем +22…+27 °С, в Карпатах +16…+21 °С. Поделиться

Погода в Украине 27 сентября

На севере возможен небольшой дождь, однако на другой части территории погода будет сухой.

Как отмечает синоптик, ветер южного/юго-западного направления, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+18 °С, на юге и побережье морей +16…+21 °С; днем +24...+29 °С, по крайней мере +18...+23 °С.

Погода в Украине 28 сентября

Игорь Кибальчич отмечает, что жителям западных областей следует подготовиться к дождливой и прохладной погоде.

Кроме того, сообщается, что ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью она будет достигать +12…+18 °С, на юге и побережье морей +16…+21 °С; днем в северных и западных областях +17…+22 °С, в центральных, южных и восточных регионах +25…+30 °С.

Погода в Украине 29 сентября

В воскресенье ситуация резко изменится, ведь дожди могут накрыть не только западные, но и северные и центральные регионы.

Несмотря на это, на востоке и юге страны у украинцев еще будет шанс насладиться летним теплом.

Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +23…+28 °С; в западных и северных областях +17…+22 °С.