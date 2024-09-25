Погода в Украине резко изменится. Какие регионы накроют дожди
Категория
Украина
Дата публикации

Погода в Украине резко изменится. Какие регионы накроют дожди

дождь
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Источник:  Meteoprog

Теплая летняя погода будет радовать украинцев, но недолго, ведь на страну надвигается настоящая осень. Первыми ее приход ощутят жители западных областей. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич.

Главные тезисы

  • Западные регионы Украины накроют дожди с грозы.
  • Температура воздуха будет меняться от +10 °C до +30 °C в зависимости от региона.
  • В период с 25 по 29 сентября ожидается резкое изменение погодных условий, но только в отдельных областях.

Погода в Украине 25 сентября

По словам эксперта, в западной части страны, а также местами в Приазовье следует готовиться к возвращению дождей.

Более того, ночью на Закарпатье и в Карпатах вполне вероятны сильные осадки.

В других регионах Украины будет царить сухая и теплая погода. Ветер юго-восточного направления, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на северо-востоке +5…+10 °С; днем +21…+26 °С, в западных областях местами +16…+21 °С.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине 26 сентября

Игорь Кибальчич предупреждает, что локально в западной части, а также в Крыму и в Приазовье пройдут кратковременные дожди, иногда даже с грозами.

В остальных областях Украины без осадков. Ветер южный/юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, на юге и побережье морей +15…+20 °С; днем +22…+27 °С, в Карпатах +16…+21 °С.

Погода в Украине 27 сентября

На севере возможен небольшой дождь, однако на другой части территории погода будет сухой.

Как отмечает синоптик, ветер южного/юго-западного направления, 7 — 12 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+18 °С, на юге и побережье морей +16…+21 °С; днем +24...+29 °С, по крайней мере +18...+23 °С.

Погода в Украине 28 сентября

Игорь Кибальчич отмечает, что жителям западных областей следует подготовиться к дождливой и прохладной погоде.

Кроме того, сообщается, что ветер будет юго-западный, 7-12 м/с.

Что касается температуры воздуха, то ночью она будет достигать +12…+18 °С, на юге и побережье морей +16…+21 °С; днем в северных и западных областях +17…+22 °С, в центральных, южных и восточных регионах +25…+30 °С.

Погода в Украине 29 сентября

В воскресенье ситуация резко изменится, ведь дожди могут накрыть не только западные, но и северные и центральные регионы.

Несмотря на это, на востоке и юге страны у украинцев еще будет шанс насладиться летним теплом.

Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +23…+28 °С; в западных и северных областях +17…+22 °С.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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