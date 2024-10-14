По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе в Украине ожидается холодная погода с дождями и заморозками.

Что известно о погоде в Украине в ближайшие дни

По словам Кибальчича, первая половина этой недели в большинстве регионов Украины отметится небольшими дождями.

Вторая половина недели и выходные будут проходить под влиянием мощного и малоподвижного антициклона.

Этот антициклон приведет к прекращению осадков и понижению температуры.

Осень в Украине

Кибальчич прогнозирует, что в понедельник, 14 октября , в северных и восточных областях пройдут небольшие дожди. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Температура воздуха +9…+14 °С, а в центральных и южных областях +15…+20 °С.

Во вторник, 15 октября , в северных и северо-западных областях ожидается небольшой дождь. Днем уже в большинстве регионов Украины кроме юго-восточной части пройдут небольшие дожди. Ветер будет 7-12 м/с. Температура ночью +4...+9°С, днем +9...+15°С. В южных областях ночью +7…+12 °С, а днем +13…+18 °С.

В среду, 16 октября, на большей части территории Украины ожидаются небольшие, иногда умеренные дожди. Только в западных регионах будет в основном сухо. Ночью и утром местами туман. Ветер останется 7-12 м/с. Ночью будет +3...+8°С, днем +8...+13°С. Только южной части будет теплее: ночью +7…+12 °С, а днем +11…+16 °С.

Что прогнозируют другие синоптики

По всей Украине будет холодно и периодически будет дождь. К концу недели погода стабилизируется, небо прояснится, но выше +14...+15° все равно не станет.

Начало недели, 14 октября , будет облачным, но местами с прояснениями. На северо-западе и на северо-востоке пройдут дожди, но в большинстве областей будет сухо. Практически по всей стране будет +11 ° ... +15 °, только на юге воздух прогреется до +17 ° ... +19 °.

15 октября с запада в Украину зайдет новая порция дождей. Осадки также ожидаются местами на севере, востоке и Винницкой области. Температура немного снизится, будет +10 ... +14 °, а на юге — максимум +14 ... +16 °.

В среду, 16 октября , украинцев ожидает небольшая облачность и дожди в большинстве областей. Лишь местами на юге и западе страны будет сухо. По всей Украине температура будет в пределах +10 ... +14 °.

17 октября температура в Украине еще снизится. Днем ожидается +9°...+12° по всей стране, а ночью на западе местами похолодает до -1°...0°.

18 октября в Украине ожидается +8°...+11°. Без осадков.

На выходных, 19 и 20 октября , солнца в Украине станет больше. К концу недели по всей стране установится ясная и безоблачная погода, благодаря чему температура немного повысится, будет уже +11°...+14°.