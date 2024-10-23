К Украине приближается антициклон Xelat — как изменится погода
Категория
Украина
Дата публикации

К Украине приближается антициклон Xelat — как изменится погода

К Украине приближается антициклон Xelat — как изменится погода
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Источник:  Наталка Диденко

Погода в ближайшее время в Украине несколько изменится из-за нового антициклона. В частности, синоптики прогнозируют отсутствие дождей, однако будет ветрено.

Главные тезисы

  • Антициклон Xelat принесет сухую и ветреную погоду в Украину, синоптики прогнозируют отсутствие дождей и порывы ветра до 8-13 м/с.
  • В ближайшие дни ожидаются стабильные погодные условия в Украине, отмена прогнозируемых дождей с 28 октября.
  • Вероятность теплой зимы в Украине выше нормы, средняя температура воздуха зимой ожидается на 1-2 градуса выше обычной, с участием арктического антициклона.
  • Климатологи отмечают постоянный рост температур зимой, с наибольшим ростом в январе, при условии возможных арктических вторжений на короткий срок.
  • Прогнозируется теплая зима с температурными колебаниями от +5 до -5 градусов, но возможны отдельные дни с низкими температурами из-за арктических вторжений.

Какая будет погода в Украине 24 октября

24 октября на погоду в Украине будет влиять антициклон под названием Xelat, о чем сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее прогнозу, благодаря этому антициклону в четверг ожидается сухая погода, но есть немаловажная деталь.

На севере, в центре и на востоке возможны порывы северо-западного ветра до 8-13 м/с.

Ночью температура по Украине будет колебаться от +2 до +8 градусов, а днем поднимется до +11…+16. На севере ожидается немного холоднее +9...+12 градусов.

В Киеве также будет сухо, солнечно и ветрено с температурой около +12 градусов.

Диденко также отметила, что в ближайшие дни в Украине значительных изменений в погоде не предвидится, а ожидавшиеся с 28 октября дожди отменяются.

Климатолог прогнозирует теплую зиму в Украине

По словам кандидата географических наук, руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, зимой в сторону Украины может двигаться арктический антициклон, способствующий высоким температурам.

Если мы говорим о процессах, которые в Атлантике влияют на нас. Там образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить к нам теплый воздух. Ожидается, что средняя температура воздуха зимой будет на 1-2 градуса выше нормы. Колебания от +5 до -5 градусов, — спрогнозировала Балабух.

По ее словам, в последние десятилетия четко прослеживается тенденция к постоянному росту температур зимой.

В частности, наибольший рост температуры фиксируется в январе, когда температура держится на уровне обычной где-то в ноябре.

Несмотря на то, что большинство дней могут быть с температурой в пределах от -5 до +5 градусов, но в этом и в целом возможны арктические вторжения. Многие факторы указывают на это. Это 2-3 дня, когда будет холодно. Но, как показывают расчеты, зима в этом году может быть теплой, такой же, как в прошлом году, — подчеркивает Балабух.

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