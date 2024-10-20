Украину снова охватит антициклон — какой будет погода в начале недели
Категория
Украина
Дата публикации

Украину снова охватит антициклон — какой будет погода в начале недели

Украину снова охватит антициклон — какой будет погода в начале недели
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Источник:  Наталка Диденко

Погода в ближайшее время в Украине изменится из-за антициклона. В частности, синоптики прогнозируют отсутствие дождей, много солнца и туманов.

Главные тезисы

  • Ожидается стабильная погода в Украине на начало недели: солнечно, без осадков и туманов.
  • Синоптики прогнозируют потепление до +14...+18 градусов, однако ночи будут холодными с заморозками.
  • Климатологи рассказывают о возможной теплой зиме в Украине с повышенными температурами на 1-2 градуса выше нормы.
  • Арктический антициклон может принести в Украину теплый воздух, что способствует теплой погоде зимой.
  • Хотя большинство дней могут быть температурой от -5 до +5 градусов, возможны арктические вторжения на 2-3 дня.

Какая будет погода в Украине в начале недели

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, 21 октября в Украине будет солнечно и без осадков.

Северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга, — рассказала синоптикиня.

По словам Диденко, в большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов.

Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками, соответственно, в домах тоже будет холодно. В середине недели вероятность заморозков снизится, — отметила Наталья Диденко.

В Киеве 21 октября и в ближайшие дни осадков не ожидается, потому что придет антициклон.

Ночью 21 октября 0...+3 градуса, местами заморозки, в дальнейшем по неделе без заморозков +3...+6 градусов. Днем в понедельник в столице +12...+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11...+14 градусов.

По ее данным, предстоящие дожди ожидаются с 28 октября.

Климатолог прогнозирует теплую зиму в Украине

По словам кандидата географических наук, руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, зимой в сторону Украины может двигаться арктический антициклон, способствующий высоким температурам.

Если мы говорим о процессах, которые в Атлантике влияют на нас. Там образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить к нам теплый воздух. Ожидается, что средняя температура воздуха зимой будет на 1-2 градуса выше нормы. Колебания от +5 до -5 градусов, — спрогнозировала Балабух.

По ее словам, в последние десятилетия четко прослеживается тенденция к постоянному росту температур зимой.

В частности, наибольший рост температуры фиксируется в январе, когда температура держится на уровне обычной где-то в ноябре.

Несмотря на то, что большинство дней могут быть с температурой в пределах от -5 до +5 градусов, но в этом и в целом возможны арктические вторжения. Многие факторы указывают на это. Это 2-3 дня, когда будет холодно. Но, как показывают расчеты, зима в этом году может быть теплой, такой же, как в прошлом году, — подчеркивает Балабух.

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