Украину снова охватит антициклон — какой будет погода в начале недели

Погода в ближайшее время в Украине изменится из-за антициклона. В частности, синоптики прогнозируют отсутствие дождей, много солнца и туманов.

Какая будет погода в Украине в начале недели

Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, 21 октября в Украине будет солнечно и без осадков.

Северо-западный ветер сменится юго-западным и это новое направление зачерпнет и забросит к нам более высокие градусы с юга, — рассказала синоптикиня. Поделиться

По словам Диденко, в большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов.

Ночи, конечно, будут холодными, с периодическими заморозками, соответственно, в домах тоже будет холодно. В середине недели вероятность заморозков снизится, — отметила Наталья Диденко. Поделиться

В Киеве 21 октября и в ближайшие дни осадков не ожидается, потому что придет антициклон.

Ночью 21 октября 0...+3 градуса, местами заморозки, в дальнейшем по неделе без заморозков +3...+6 градусов. Днем в понедельник в столице +12...+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11...+14 градусов.

По ее данным, предстоящие дожди ожидаются с 28 октября.

Климатолог прогнозирует теплую зиму в Украине

По словам кандидата географических наук, руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, зимой в сторону Украины может двигаться арктический антициклон, способствующий высоким температурам.

Если мы говорим о процессах, которые в Атлантике влияют на нас. Там образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить к нам теплый воздух. Ожидается, что средняя температура воздуха зимой будет на 1-2 градуса выше нормы. Колебания от +5 до -5 градусов, — спрогнозировала Балабух. Поделиться

По ее словам, в последние десятилетия четко прослеживается тенденция к постоянному росту температур зимой.

В частности, наибольший рост температуры фиксируется в январе, когда температура держится на уровне обычной где-то в ноябре.