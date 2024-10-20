Украину снова охватит антициклон — какой будет погода в начале недели

Погода в ближайшее время в Украине изменится из-за антициклона. В частности, синоптики прогнозируют отсутствие дождей, много солнца и туманов.
Главные тезисы
- Ожидается стабильная погода в Украине на начало недели: солнечно, без осадков и туманов.
- Синоптики прогнозируют потепление до +14...+18 градусов, однако ночи будут холодными с заморозками.
- Климатологи рассказывают о возможной теплой зиме в Украине с повышенными температурами на 1-2 градуса выше нормы.
- Арктический антициклон может принести в Украину теплый воздух, что способствует теплой погоде зимой.
- Хотя большинство дней могут быть температурой от -5 до +5 градусов, возможны арктические вторжения на 2-3 дня.
Какая будет погода в Украине в начале недели
Как сообщила синоптикиня Наталья Диденко, 21 октября в Украине будет солнечно и без осадков.
По словам Диденко, в большинстве областей Украины предполагается потепление до +14...+18 градусов.
В Киеве 21 октября и в ближайшие дни осадков не ожидается, потому что придет антициклон.
Ночью 21 октября 0...+3 градуса, местами заморозки, в дальнейшем по неделе без заморозков +3...+6 градусов. Днем в понедельник в столице +12...+14 градусов, во вторник-среду потеплеет до +16 градусов, в четверг-пятницу +11...+14 градусов.
По ее данным, предстоящие дожди ожидаются с 28 октября.
Климатолог прогнозирует теплую зиму в Украине
По словам кандидата географических наук, руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, зимой в сторону Украины может двигаться арктический антициклон, способствующий высоким температурам.
По ее словам, в последние десятилетия четко прослеживается тенденция к постоянному росту температур зимой.
В частности, наибольший рост температуры фиксируется в январе, когда температура держится на уровне обычной где-то в ноябре.
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