На Украину надвигается мощный антициклон — как изменится погода

Погода в большинстве регионов Украины резко изменится под влиянием мощного и малоподвижного антициклона. По словам синоптика Игоря Кибальчича, осадков будет гораздо меньше, однако также произойдет падение температур.
Главные тезисы
- В течение нескольких дней будет облачная погода без осадков, лишь в некоторых регионах возможны небольшие дожди.
- Синоптик Игорь Кибальчич предупреждает о туманах в отдельных областях и заморозках, особенно в западных регионах.
- В воскресенье ожидается влияние антициклона на всю территорию Украины без осадков и с ветром переменных направлений.
Погода в Украине 17 октября
Как отмечает Игорь Кибальчич, ночью и утром небольшие дожди покроют южные, центральные и восточные области.
Что важно понимать, днем по всей территории страны, за исключением Крыма, осадков не предполагается.
Погода в Украине 18 октября
Синоптик также предупреждает, что по всей территории страны под влиянием антициклона ожидается малооблачная погода без осадков.
Лишь на крайнем востоке и местами в Крыму ожидается небольшой дождь, а ночью и утром местами возможен туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, днем +8...+13°С, в западных и северных регионах ночью заморозки до -3°С.
Погода в Украине 19 октября
В этот день сохранится погода без осадков, лишь в Крыму местами пройдут небольшие дожди.
Как отмечает Игорь Кибальчич, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Погода в Украине 20 октября
В воскресенье вся Украина будет ощущать влияние антициклона, потому на всей территории осадков не предполагается.
По словам синоптика, ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Что касается температуры, то воздух ночью +2...+7°С, днем +9...+14°С, в западных, центральных и северных регионах ночью заморозки до -3°С.
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