Какой будет зима в Украине ― прогноз климатолога
Категория
Украина
Дата публикации

Какой будет зима в Украине ― прогноз климатолога

Зима в Украине
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Источник:  online.ua

По словам кандидата географических наук, руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, зимой в сторону Украины может двигаться арктический антициклон, способствующий высоким температурам.

Главные тезисы

  • Прогнозируется теплая зима в Украине с температурой на 1-2 градуса выше нормы, но возможны арктические вторжения с холодными периодами.
  • Температуры зимой в Украине растут из-за глобального потепления, а также из-за влияния антициклона в Атлантике.
  • Украина планирует получить оборудование для дополнительной генерации более 1 ГВт электроэнергии до конца года.
  • Развитие распределенной генерации электроэнергии в Украине привлекает как частные, так и государственные компании.
  • Минэнерго информирует о подготовке Украины энергетической инфраструктуры к зиме, включая планы по обеспечению дополнительной генерации электроэнергии.

Климатолог прогнозирует теплую зиму в Украине

Если мы говорим о процессах, которые в Атлантике влияют на нас. Там образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить к нам теплый воздух. Ожидается, что средняя температура воздуха зимой будет на 1-2 градуса выше нормы. Колебания от +5 до -5 градусов, — спрогнозировала Балабух.

По ее словам, в последние десятилетия четко прослеживается тенденция к постоянному росту температур зимой.

В частности, наибольший рост температуры фиксируется в январе, когда температура держится на уровне обычной где-то в ноябре.

Несмотря на то, что большинство дней могут быть с температурой в пределах от -5 до +5 градусов, но в этом и в целом возможны арктические вторжения. Многие факторы указывают на это. Это 2-3 дня, когда будет холодно. Но, как показывают расчеты, зима в этом году может быть теплой, такой же, как в прошлом году, — подчеркивает Балабух.

Что известно о подготовке Украиной энергетической инфраструктуры к зиме

По информации Минэнерго, Украина до конца этого года должна получить от партнеров оборудование для обеспечения дополнительной генерации более 1 ГВт электроэнергии.

Не все поступающее в страну оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт.

К развитию распределенного поколения привлечены как частные компании, так и предприятия государственной формы собственности.

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