По словам кандидата географических наук, руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, зимой в сторону Украины может двигаться арктический антициклон, способствующий высоким температурам.
Главные тезисы
- Прогнозируется теплая зима в Украине с температурой на 1-2 градуса выше нормы, но возможны арктические вторжения с холодными периодами.
- Температуры зимой в Украине растут из-за глобального потепления, а также из-за влияния антициклона в Атлантике.
- Украина планирует получить оборудование для дополнительной генерации более 1 ГВт электроэнергии до конца года.
- Развитие распределенной генерации электроэнергии в Украине привлекает как частные, так и государственные компании.
- Минэнерго информирует о подготовке Украины энергетической инфраструктуры к зиме, включая планы по обеспечению дополнительной генерации электроэнергии.
Климатолог прогнозирует теплую зиму в Украине
По ее словам, в последние десятилетия четко прослеживается тенденция к постоянному росту температур зимой.
В частности, наибольший рост температуры фиксируется в январе, когда температура держится на уровне обычной где-то в ноябре.
Что известно о подготовке Украиной энергетической инфраструктуры к зиме
По информации Минэнерго, Украина до конца этого года должна получить от партнеров оборудование для обеспечения дополнительной генерации более 1 ГВт электроэнергии.
Не все поступающее в страну оборудование энергетики технически успеют подключить к сетям, однако в планах до конца года установить не менее 1 ГВт.
К развитию распределенного поколения привлечены как частные компании, так и предприятия государственной формы собственности.
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