Зима близко. Где в Украине может выпасть мокрый снег
Категория
Украина
Дата публикации

Зима близко. Где в Украине может выпасть мокрый снег

снег
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Источник:  Укргидрометцентр

Уже 28-29 сентября в Украине резко изменится погода. Более того, в Карпатах даже ожидается мокрый снег.

Главные тезисы

  • Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, в конце сентября ожидается резкое похолодание.
  • На западе и севере Украины возможны дожди, а в Карпатах - мокрый снег.
  • Температурные показатели днем 28 сентября будут колебаться от +19° до +25°, а в воскресенье ожидается похолодание до +9°...+14°.

Какая будет погода в конце сентября

Как отмечает Украинский гидрометцентр, в скором времени начнет поступать атмосферный фронт с запада вместе с холодным воздухом с северных широт.

Что важно понимать, этот фронт принесет в западные и северные области существенное падение температур.

По словам синоптиков, в западных и Житомирской областях пройдут умеренные дожди.

Температура днем 28 сентября будет +19°...+25°, а в воскресенье ощутимо похолодает в течение суток до +9°...+14°.

На остальной территории сохранится теплая и сухая погода с температурой ночью +12...+18°, днем +23...+29°. Лишь днем 29 сентября в Киевской, Черниговской и Винницкой местами пройдет кратковременный дождь при температуре +18°...+23°.

Карпаты может накрыть мокрый снег

Синоптики обращают внимание на то, что в большинстве регионов будет сухо без осадков.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что на западе и севере страны местами пройдет небольшой дождь, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.

Температура в западных областях ночью упадет до +2°...+9°, днем будет +9°...+14°. На остальной территории ночью +8°...+13°, днем +20°...+25°, а в северных областях +14°...+19°.

Кроме того, указано, что ветер в Украине в ближайшие дни будет южный с переходом на северный, 7-12 м/с.

Днем 29 сентября в западных и северных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах — до 24 м/с.

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