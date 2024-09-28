Зима близко. Где в Украине может выпасть мокрый снег

Уже 28-29 сентября в Украине резко изменится погода. Более того, в Карпатах даже ожидается мокрый снег.
Главные тезисы
- Согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, в конце сентября ожидается резкое похолодание.
- На западе и севере Украины возможны дожди, а в Карпатах - мокрый снег.
- Температурные показатели днем 28 сентября будут колебаться от +19° до +25°, а в воскресенье ожидается похолодание до +9°...+14°.
Какая будет погода в конце сентября
Как отмечает Украинский гидрометцентр, в скором времени начнет поступать атмосферный фронт с запада вместе с холодным воздухом с северных широт.
Что важно понимать, этот фронт принесет в западные и северные области существенное падение температур.
По словам синоптиков, в западных и Житомирской областях пройдут умеренные дожди.
Температура днем 28 сентября будет +19°...+25°, а в воскресенье ощутимо похолодает в течение суток до +9°...+14°.
Карпаты может накрыть мокрый снег
Синоптики обращают внимание на то, что в большинстве регионов будет сухо без осадков.
Тем не менее, эксперты предупреждают, что на западе и севере страны местами пройдет небольшой дождь, а на высокогорье Карпат возможен мокрый снег.
Кроме того, указано, что ветер в Украине в ближайшие дни будет южный с переходом на северный, 7-12 м/с.
Днем 29 сентября в западных и северных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с, а в Карпатах — до 24 м/с.
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