Зима близько. Де в Україні може випасти мокрий сніг

Уже 28-29 вересня в Україні різко зміниться погода. Ба більше, у Карпатах навіть очікується мокрий сніг.

Якою буде погода в кінці вересня

Як зазначає Український гідрометцентр, незабаром почне надходити атмосферний фронт із заходу разом з холодним повітрям з північних широт.

Що важливо розуміти, цей фронт принесе у західні та північні області суттєве падіння температур.

За словами синоптиків, в західних та Житомирській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі.

Температура вдень 28 вересня буде +19°...+25°, а в неділю відчутно похолоднішає впродовж доби до +9°...+14°.

На решті території утримається тепла та суха погода з температурою вночі +12°...+18°, вдень +23°...+29°. Лише вдень 29 вересня на Київщині, Чернігівщині та Вінниччині місцями пройде короткочасний дощ за температури +18°...+23°. Поширити

Карпати може накрити мокрий сніг

Синоптики звертають увагу на те, що в більшості регіонів буде сухо — без опадів.

Попри це, експерти попереджають, що на заході та півночі країни місцями пройде невеликий дощ, а на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг.

Температура в західних областях вночі впаде до +2°...+9°, вдень буде +9°...+14°. На решті території вночі +8°...+13°, вдень +20°...+25°, а у північних областях +14°...+19°. Поширити

Окрім того, наголошується, що вітер в Україні найближчими днями буде південний з переходом на північний, 7-12 м/с.