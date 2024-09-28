Зима близько. Де в Україні може випасти мокрий сніг

Уже 28-29 вересня в Україні різко зміниться погода. Ба більше, у Карпатах навіть очікується мокрий сніг.
Головні тези:
- Згідно із прогнозами Українського гідрометцентру, в кінці вересня очікується різке похолодання.
- На заході та півночі України можливі дощі, а в Карпатах навіть мокрий сніг.
- Температурні показники вдень 28 вересня коливатимуться від +19° до +25°, а в неділю впродовж доби очікується похолодання до +9°...+14°.
Якою буде погода в кінці вересня
Як зазначає Український гідрометцентр, незабаром почне надходити атмосферний фронт із заходу разом з холодним повітрям з північних широт.
Що важливо розуміти, цей фронт принесе у західні та північні області суттєве падіння температур.
За словами синоптиків, в західних та Житомирській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі.
Температура вдень 28 вересня буде +19°...+25°, а в неділю відчутно похолоднішає впродовж доби до +9°...+14°.
Карпати може накрити мокрий сніг
Синоптики звертають увагу на те, що в більшості регіонів буде сухо — без опадів.
Попри це, експерти попереджають, що на заході та півночі країни місцями пройде невеликий дощ, а на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг.
Окрім того, наголошується, що вітер в Україні найближчими днями буде південний з переходом на північний, 7-12 м/с.
Вдень 29 вересня в західних та північних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с, а в Карпатах — до 24 м/с.
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