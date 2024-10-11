За словами кандидата географічних наук, керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віри Балабух, взимку у бік України може рухатись арктичний антициклон, який сприятиме високим температурам.
Головні тези:
- Прогнозується тепла зима в Україні з температурою на 1-2 градуси вище за норму.
- На тлі глобального потепління за останні десятиліття в Україні відчутно зростають температури взимку.
- Україна планує отримати обладнання для додаткової генерації понад 1 ГВт електроенергії до кінця цього року.
- Розвиток розподіленої генерації електроенергії в Україні залучає як приватні, так і державні компанії.
- Хоча передбачається тепла зима, можливі арктичні вторгнення, що можуть призвести до холодних періодів тривалістю 2-3 дні.
Кліматолог прогнозує теплу зиму в Україні
За її словами, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується тенденція до постійного зростання температур взимку.
Зокрема, найбільше зростання температури фіксується у січні, коли температура тримається на рівні тієї, що зазвичай має бути десь у листопаді.
Що відомо про підготовку Україною енергетичної інфраструктури до зими
За інформацією Міненерго, Україна до кінця цього року має отримати від партнерів обладнання для забезпечення додаткової генерації понад 1 ГВт електроенергії.
Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть підключити до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт.
До розвитку розподіленої генерації залучені як приватні компанії, так і підприємства державної форми власності.
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