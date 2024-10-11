Якою буде зима в Україні ― прогноз кліматолога
Категорія
Україна
Дата публікації

Якою буде зима в Україні ― прогноз кліматолога

Україна взимку
Read in English
Джерело:  online.ua

За словами кандидата географічних наук, керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віри Балабух, взимку у бік України може рухатись арктичний антициклон, який сприятиме високим температурам. 

Головні тези:

  • Прогнозується тепла зима в Україні з температурою на 1-2 градуси вище за норму.
  • На тлі глобального потепління за останні десятиліття в Україні відчутно зростають температури взимку.
  • Україна планує отримати обладнання для додаткової генерації понад 1 ГВт електроенергії до кінця цього року.
  • Розвиток розподіленої генерації електроенергії в Україні залучає як приватні, так і державні компанії.
  • Хоча передбачається тепла зима, можливі арктичні вторгнення, що можуть призвести до холодних періодів тривалістю 2-3 дні.

Кліматолог прогнозує теплу зиму в Україні

Якщо ми говоримо про процеси, які в Атлантиці на нас впливають. То там утворюється досить потужний антициклон, який із субтропіків може виносити до нас тепле повітря. Очікується, що середня температура повітря взимку буде на 1-2 градуси вище за норму. Коливання від +5 до -5 градусів, — спрогнозувала Балабух.

За її словами, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується тенденція до постійного зростання температур взимку.

Зокрема, найбільше зростання температури фіксується у січні, коли температура тримається на рівні тієї, що зазвичай має бути десь у листопаді.

Незважаючи на те, що більшість днів можуть бути з температурою в межах від -5 до +5 градусів, але цьогоріч і загалом можливі арктичні вторгнення. Багато чинників вказують на це. Це 2-3 дні, коли буде холодно. Але як показують розрахунки, зима цього року може бути теплою, такою ж, як минулого року, — підкреслює Балабух.

Що відомо про підготовку Україною енергетичної інфраструктури до зими

За інформацією Міненерго, Україна до кінця цього року має отримати від партнерів обладнання для забезпечення додаткової генерації понад 1 ГВт електроенергії.

Не все обладнання, що надійде до країни, енергетики технічно встигнуть підключити до мереж, однак у планах до кінця року встановити не менше 1 ГВт.

До розвитку розподіленої генерації залучені як приватні компанії, так і підприємства державної форми власності. 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
За яких умов вимикатимуть світло взимку — пояснення Укренерго
За яких умов вимикатимуть світло взимку — пояснення Укренерго
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
В ООН зробили невтішний прогноз щодо відключень світла в Україні взимку
ООН
Енергетик
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зима близько. Де в Україні може випасти мокрий сніг
сніг

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?