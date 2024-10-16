На Україну насувається потужний антициклон — як зміниться погода

Погода в більшості регіонів України різко зміниться під впливом потужного та малорухомого антициклону. За словами синоптика Ігоря Кібальчича, опадів буде значно менше, однак також відбудеться падіння температур.

Погода в Україні 17 жовтня

Як зазначає Ігор Кібальчич, уночі та вранці невеликі дощі накриють південні, центральні та східні області.

Що важливо розуміти, вдень по всій території країни, за винятком Криму опадів не передбачається.

Вночі та вранці місцями у західних та центральних областях тумани. Вітер переважно північний, 5 — 10 м/с, у західній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С; у західних областях вночі заморозки до -3 °С. Поширити

Погода в Україні 18 жовтня

Синоптик також попереджає, що на всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів.

Лише на крайньому сході та місцями у Криму очікуються невеликі дощі, а вночі та вранці місцями можливий туман.

Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С, у західних та північних регіонах вночі заморозки до -3 °С.

Погода в Україні 19 жовтня

Цього дня збережеться погода без опадів, лише у Криму місцями пройдуть невеликі дощі.

Як зазначає Ігор Кібальчич, вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.

Температура повітря вночі +2...+7 °С, вдень +8...+13 °С, у західних, центральних та північних регіонах вночі заморозки до -3 °С. Поширити

Погода в Україні 20 жовтня

У неділю вся Україна буде відчувати вплив антициклону, тому на всій території опадів не передбачається.

За словами синоптика, вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с.