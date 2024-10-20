Україну знову охопить антициклон — якою буде погода на початку тижня

Погода найближчим часом в Україні зміниться через антициклон. Зокрема синоптики прогнозують відсутність дощів, багато сонця та туманів.
Головні тези:
- У перші дні тижня в Україні очікується сонячна погода без опадів через вплив антициклону.
- Синоптичний прогноз передбачає потепління до +14...+18 градусів у більшості областей.
- Кліматологи прогнозують взимку в Україні теплу погоду з високими температурами за норму.
- Середня температура взимку очікується на 1-2 градуси вище за норму з коливанням від +5 до -5 градусів.
- Індикатори свідчать про можливу теплу зиму з арктичними вторгненнями, але загалом прогнозуються невеликі холодні дні.
Якою буде погода в Україні на початку тижня
Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 21 жовтня в Україні буде сонячно та без опадів.
За словами Діденко, у більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів.
У Києві 21 жовтня та найближчими днями опадів не очікується, бо прийде антициклон.
Вночі 21 жовтня 0...+3 градусів, місцями заморозки, надалі по тижню без заморозків +3...+6 градусів. Вдень у понеділок у столиці +12...+14 градусів, у вівторок-середу потеплішає до +16 градусів, у четвер-п'ятницю +11...+14 градусів.
За її даними, найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.
Кліматолог прогнозує теплу зиму в Україні
За словами кандидата географічних наук, керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віри Балабух, взимку у бік України може рухатись арктичний антициклон, який сприятиме високим температурам.
За її словами, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується тенденція до постійного зростання температур взимку.
Зокрема, найбільше зростання температури фіксується у січні, коли температура тримається на рівні тієї, що зазвичай має бути десь у листопаді.
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