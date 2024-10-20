Україну знову охопить антициклон — якою буде погода на початку тижня

Погода найближчим часом в Україні зміниться через антициклон. Зокрема синоптики прогнозують відсутність дощів, багато сонця та туманів.

Якою буде погода в Україні на початку тижня

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 21 жовтня в Україні буде сонячно та без опадів.

Північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня, — розповіла синоптикиня. Поширити

За словами Діденко, у більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів.

Ночі, звичайно, будуть холодними, із періодичними заморозками, відповідно, у домівках також буде холодно. В середині тижня ймовірність заморозків зменшиться, — зазначила Наталка Діденко. Поширити

У Києві 21 жовтня та найближчими днями опадів не очікується, бо прийде антициклон.

Вночі 21 жовтня 0...+3 градусів, місцями заморозки, надалі по тижню без заморозків +3...+6 градусів. Вдень у понеділок у столиці +12...+14 градусів, у вівторок-середу потеплішає до +16 градусів, у четвер-п'ятницю +11...+14 градусів.

За її даними, найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.

Кліматолог прогнозує теплу зиму в Україні

За словами кандидата географічних наук, керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віри Балабух, взимку у бік України може рухатись арктичний антициклон, який сприятиме високим температурам.

Якщо ми говоримо про процеси, які в Атлантиці на нас впливають. То там утворюється досить потужний антициклон, який із субтропіків може виносити до нас тепле повітря. Очікується, що середня температура повітря взимку буде на 1-2 градуси вище за норму. Коливання від +5 до -5 градусів, — спрогнозувала Балабух. Поширити

За її словами, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується тенденція до постійного зростання температур взимку.

Зокрема, найбільше зростання температури фіксується у січні, коли температура тримається на рівні тієї, що зазвичай має бути десь у листопаді.