Україну знову охопить антициклон — якою буде погода на початку тижня
Категорія
Україна
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Україну знову охопить антициклон — якою буде погода на початку тижня

Україну знову охопить антициклон — якою буде погода на початку тижня
Джерело:  Наталка Діденко

Погода найближчим часом в Україні зміниться через антициклон. Зокрема синоптики прогнозують відсутність дощів, багато сонця та туманів.

Головні тези:

  • У перші дні тижня в Україні очікується сонячна погода без опадів через вплив антициклону.
  • Синоптичний прогноз передбачає потепління до +14...+18 градусів у більшості областей.
  • Кліматологи прогнозують взимку в Україні теплу погоду з високими температурами за норму.
  • Середня температура взимку очікується на 1-2 градуси вище за норму з коливанням від +5 до -5 градусів.
  • Індикатори свідчать про можливу теплу зиму з арктичними вторгненнями, але загалом прогнозуються невеликі холодні дні.

Якою буде погода в Україні на початку тижня

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 21 жовтня в Україні буде сонячно та без опадів.

Північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок зачерпне і закине до нас вищі градуси із півдня, — розповіла синоптикиня.

За словами Діденко, у більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів.

Ночі, звичайно, будуть холодними, із періодичними заморозками, відповідно, у домівках також буде холодно. В середині тижня ймовірність заморозків зменшиться, — зазначила Наталка Діденко.

У Києві 21 жовтня та найближчими днями опадів не очікується, бо прийде антициклон.

Вночі 21 жовтня 0...+3 градусів, місцями заморозки, надалі по тижню без заморозків +3...+6 градусів. Вдень у понеділок у столиці +12...+14 градусів, у вівторок-середу потеплішає до +16 градусів, у четвер-п'ятницю +11...+14 градусів.

За її даними, найближчі дощі очікуються з 28 жовтня.

Кліматолог прогнозує теплу зиму в Україні

За словами кандидата географічних наук, керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віри Балабух, взимку у бік України може рухатись арктичний антициклон, який сприятиме високим температурам. 

Якщо ми говоримо про процеси, які в Атлантиці на нас впливають. То там утворюється досить потужний антициклон, який із субтропіків може виносити до нас тепле повітря. Очікується, що середня температура повітря взимку буде на 1-2 градуси вище за норму. Коливання від +5 до -5 градусів, — спрогнозувала Балабух.

За її словами, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується тенденція до постійного зростання температур взимку.

Зокрема, найбільше зростання температури фіксується у січні, коли температура тримається на рівні тієї, що зазвичай має бути десь у листопаді.

Незважаючи на те, що більшість днів можуть бути з температурою в межах від -5 до +5 градусів, але цьогоріч і загалом можливі арктичні вторгнення. Багато чинників вказують на це. Це 2-3 дні, коли буде холодно. Але як показують розрахунки, зима цього року може бути теплою, такою ж, як минулого року, — підкреслює Балабух.

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