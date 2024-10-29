По информации синоптиков Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине еще будет сохраняться относительно комфортная погода, однако будут ощущаться постепенно изменения синоптической ситуации.

Как изменится погода в Украине в конце октября начале ноября

Синоптики прогнозируют ослабление антициклона, установившегося на большинстве территории Украины. Ожидается небольшой дождь в ряде областей и увеличение облачности.

Во второй половине недели станет ощущаться существенное похолодание.

29 октября на большинстве территории Украины не ожидается осадков, лишь по крайней мере страны днем ​​пройдет небольшой дождь.

Температура днем ​​будет +9°...+14°, в Закарпатье, Одесщине и в Крыму воздух еще прогреется до +18°.

Синоптики прогнозируют, что в среду, 30 октября, в западных областях, а в четверг по всей Украине кроме южной части ожидается небольшой дождь.

Температура ночью будет +4°...+9°, в восточных областях, а 30 октября по всей Украине, кроме запада и Крыма, станет холоднее до 0°...+5°. Днем столбики термометров будут еще показывать +8°...+15°.

Ветер на этой неделе будет северо-западный и западный, 5-12 м/с.

Когда ждать похолодания в Украине

По информации синоптика Наталки Диденко, уже на этой неделе украинцы начнут ощущать резкое похолодание.