Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды в Украине. Чего ждать
Категория
Украина
Дата публикации

Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды в Украине. Чего ждать

Осень в Украине
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Источник:  Укргидрометцентр

По информации синоптиков Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине еще будет сохраняться относительно комфортная погода, однако будут ощущаться постепенно изменения синоптической ситуации.

Главные тезисы

  • В конце октября и начале ноября ожидается ослабление антициклона, установившегося на большей части территории Украины.
  • Прогнозируется увеличение облачности и небольшой дождь в ряде областей, а также значительное похолодание во второй половине недели.
  • 29 октября температура повысится до +18° в некоторых регионах, но уже на следующий день ожидается резкое похолодание и дождь.
  • Синоптики предупреждают о значительном похолодании, которое начнется со 2-3 ноября, подготовьтесь к снижению температуры и необходимости одеваться теплее.
  • На всей территории Украины можно ожидать северо-западный и западный ветер со скоростью 5-12 м/с, что также усилит ощущение похолодания.

Как изменится погода в Украине в конце октября начале ноября

Синоптики прогнозируют ослабление антициклона, установившегося на большинстве территории Украины. Ожидается небольшой дождь в ряде областей и увеличение облачности.

Во второй половине недели станет ощущаться существенное похолодание.

29 октября на большинстве территории Украины не ожидается осадков, лишь по крайней мере страны днем ​​пройдет небольшой дождь.

Температура днем ​​будет +9°...+14°, в Закарпатье, Одесщине и в Крыму воздух еще прогреется до +18°.

Синоптики прогнозируют, что в среду, 30 октября, в западных областях, а в четверг по всей Украине кроме южной части ожидается небольшой дождь.

Температура ночью будет +4°...+9°, в восточных областях, а 30 октября по всей Украине, кроме запада и Крыма, станет холоднее до 0°...+5°. Днем столбики термометров будут еще показывать +8°...+15°.

Ветер на этой неделе будет северо-западный и западный, 5-12 м/с.

Когда ждать похолодания в Украине

По информации синоптика Наталки Диденко, уже на этой неделе украинцы начнут ощущать резкое похолодание.

Ощутимое похолодание придет со 2-3 ноября, с ближайших субботы-воскресения. Подготовьте пуховички, — предупреждает Диденко.

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