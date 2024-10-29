По информации синоптиков Укргидрометцентра, на этой неделе в Украине еще будет сохраняться относительно комфортная погода, однако будут ощущаться постепенно изменения синоптической ситуации.
Главные тезисы
- В конце октября и начале ноября ожидается ослабление антициклона, установившегося на большей части территории Украины.
- Прогнозируется увеличение облачности и небольшой дождь в ряде областей, а также значительное похолодание во второй половине недели.
- 29 октября температура повысится до +18° в некоторых регионах, но уже на следующий день ожидается резкое похолодание и дождь.
- Синоптики предупреждают о значительном похолодании, которое начнется со 2-3 ноября, подготовьтесь к снижению температуры и необходимости одеваться теплее.
- На всей территории Украины можно ожидать северо-западный и западный ветер со скоростью 5-12 м/с, что также усилит ощущение похолодания.
Как изменится погода в Украине в конце октября начале ноября
Синоптики прогнозируют ослабление антициклона, установившегося на большинстве территории Украины. Ожидается небольшой дождь в ряде областей и увеличение облачности.
Во второй половине недели станет ощущаться существенное похолодание.
29 октября на большинстве территории Украины не ожидается осадков, лишь по крайней мере страны днем пройдет небольшой дождь.
Температура днем будет +9°...+14°, в Закарпатье, Одесщине и в Крыму воздух еще прогреется до +18°.
Синоптики прогнозируют, что в среду, 30 октября, в западных областях, а в четверг по всей Украине кроме южной части ожидается небольшой дождь.
Температура ночью будет +4°...+9°, в восточных областях, а 30 октября по всей Украине, кроме запада и Крыма, станет холоднее до 0°...+5°. Днем столбики термометров будут еще показывать +8°...+15°.
Ветер на этой неделе будет северо-западный и западный, 5-12 м/с.
Когда ждать похолодания в Украине
По информации синоптика Наталки Диденко, уже на этой неделе украинцы начнут ощущать резкое похолодание.
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