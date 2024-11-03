В Україні випаде перший сніг — коли очікувати зміни погоди
Категорія
Україна
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В Україні випаде перший сніг — коли очікувати зміни погоди

В Україні випаде перший сніг — коли очікувати зміни погоди
Джерело:  Наталка Діденко

Синоптики прогнозують 4 листопада подекуди на півночі Україні невеликі опади. Проте на решті території переважатиме суха погода.

Головні тези:

  • 4 листопада в північних областях України прогнозують невеликі опади та перший сніг.
  • Синоптики передбачають потепління та теплу зиму в Україні, з високими температурами повітря.
  • Кліматологи намічають арктичний антициклон, який може забезпечити теплу погоду у цей період.
  • Тенденція до зростання температур взимку спостерігається вже десятиліттями, що вказує на можливе тепле зимове сезон.
  • Хоча можливі арктичні вторгнення, але загалом прогнозується тепла зима, подібна до попереднього року.

Коли українцям очікувати перший сніг

Ось і перший сніг вимальовується. У понеділок на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Луганщині, Донеччині, Полтавщині очікується мокрий сніг, налипання мокрого снігу. Поєднання вологого циклону та холодного арктичного повітря, — зазначила синоптикиня Наталка Діденко.

За словами Діденко, з підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі.

В ніч на понеділок 4 листопада подекуди на півночі Україні очікуються невеликі опади. А на решті території переважатиме суха погода.

Водночас синоптикиня попереджає, що завтра пориви сильного північного вітру досягатимуть штормових — до 15-20 метрів за секунду.

Вже сьогодні ввечері уважно подивіться, де ви паркуватимете автомобіль. Холодна погода триватиме. 4-го листопада вночі від 2 морозу до 5 тепла, протягом дня понеділка +4...+8 градусів, у південній частині +8...+11 градусів, — зазначила вона.

У Києві найближчої ночі ймовірний невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі +3...+5 градусів, завтра вдень +5...+7 градусів. У столиці в понеділок очікується сильний північний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Синоптикиня зауважила, що перший сніг — це швидше анонс, аніж реальне явище. Тобто, він довго не затримається. Із 7-го листопада в Україні очікується потепління.

Кліматолог прогнозує теплу зиму в Україні

За словами кандидата географічних наук, керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віри Балабух, взимку у бік України може рухатись арктичний антициклон, який сприятиме високим температурам. 

Якщо ми говоримо про процеси, які в Атлантиці на нас впливають. То там утворюється досить потужний антициклон, який із субтропіків може виносити до нас тепле повітря. Очікується, що середня температура повітря взимку буде на 1-2 градуси вище за норму. Коливання від +5 до -5 градусів, — спрогнозувала Балабух.

За її словами, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується тенденція до постійного зростання температур взимку.

Зокрема, найбільше зростання температури фіксується у січні, коли температура тримається на рівні тієї, що зазвичай має бути десь у листопаді.

Незважаючи на те, що більшість днів можуть бути з температурою в межах від -5 до +5 градусів, але цьогоріч і загалом можливі арктичні вторгнення. Багато чинників вказують на це. Це 2-3 дні, коли буде холодно. Але як показують розрахунки, зима цього року може бути теплою, такою ж, як минулого року, — підкреслює Балабух.

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