В Україні випаде перший сніг — коли очікувати зміни погоди

Синоптики прогнозують 4 листопада подекуди на півночі Україні невеликі опади. Проте на решті території переважатиме суха погода.
Головні тези:
- 4 листопада в північних областях України прогнозують невеликі опади та перший сніг.
- Синоптики передбачають потепління та теплу зиму в Україні, з високими температурами повітря.
- Кліматологи намічають арктичний антициклон, який може забезпечити теплу погоду у цей період.
- Тенденція до зростання температур взимку спостерігається вже десятиліттями, що вказує на можливе тепле зимове сезон.
- Хоча можливі арктичні вторгнення, але загалом прогнозується тепла зима, подібна до попереднього року.
Коли українцям очікувати перший сніг
За словами Діденко, з підвищенням денної температури повітря після холодної ночі сніг переходитиме в дощ, а потім у згаданих областях припиниться взагалі.
В ніч на понеділок 4 листопада подекуди на півночі Україні очікуються невеликі опади. А на решті території переважатиме суха погода.
Водночас синоптикиня попереджає, що завтра пориви сильного північного вітру досягатимуть штормових — до 15-20 метрів за секунду.
У Києві найближчої ночі ймовірний невеликий дощ, вдень без опадів. Вночі +3...+5 градусів, завтра вдень +5...+7 градусів. У столиці в понеділок очікується сильний північний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.
Синоптикиня зауважила, що перший сніг — це швидше анонс, аніж реальне явище. Тобто, він довго не затримається. Із 7-го листопада в Україні очікується потепління.
Кліматолог прогнозує теплу зиму в Україні
За словами кандидата географічних наук, керівниці відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України Віри Балабух, взимку у бік України може рухатись арктичний антициклон, який сприятиме високим температурам.
За її словами, протягом останніх десятиліть чітко прослідковується тенденція до постійного зростання температур взимку.
Зокрема, найбільше зростання температури фіксується у січні, коли температура тримається на рівні тієї, що зазвичай має бути десь у листопаді.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-