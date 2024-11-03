В Украине выпадет первый снег — когда ожидать перемены погоды

Синоптики прогнозируют 4 ноября кое-где на севере Украины небольшие осадки. Однако на остальной территории будет преобладать сухая погода.
Главные тезисы
- Синоптики прогнозируют первый снег в Украине 4 ноября, преобладание сухой погоды и потепление.
- Климатологи предсказывают теплую зиму с высокими температурами воздуха, вызванную арктическим антициклоном.
- Наблюдается тенденция к росту температур зимой в Украине уже десятилетиями, указывая на возможность теплого зимнего времени.
- Хотя возможны арктические вторжения, в целом прогнозируется теплая зима, а начиная с 7 ноября ожидается потепление.
- Кандидат географических наук прогнозирует теплую зиму средней температурой выше нормы на 1-2 градуса, с колебаниями от +5 до -5 градусов.
Когда украинцам ждать первый снег
По словам Диденко, с повышением дневной температуры воздуха после прохладной ночи снег будет переходить в дождь, а затем в упомянутых областях прекратится вообще.
В ночь на понедельник 4 ноября на севере Украины ожидаются небольшие осадки. А на остальной территории будет преобладать сухая погода.
В то же время, синоптикиня предупреждает, что завтра порывы сильного северного ветра будут достигать штормовых — до 15-20 метров в секунду.
В Киеве ближайшей ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ночью +3...+5 градусов, завтра днем +5...+7 градусов. В столице в понедельник ожидается сильный северный ветер со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.
Синоптикиня заметила, что первый снег это скорее анонс, чем реальное явление. То есть он долго не задержится. С 7 ноября в Украине ожидается потепление.
Климатолог прогнозирует теплую зиму в Украине
По словам кандидата географических наук, руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, зимой в сторону Украины может двигаться арктический антициклон, способствующий высоким температурам.
По ее словам, в последние десятилетия четко прослеживается тенденция к постоянному росту температур зимой.
В частности, наибольший рост температуры фиксируется в январе, когда температура держится на уровне обычной где-то в ноябре.
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