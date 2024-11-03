В Украине выпадет первый снег — когда ожидать перемены погоды

Синоптики прогнозируют 4 ноября кое-где на севере Украины небольшие осадки. Однако на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Когда украинцам ждать первый снег

Вот и первый снег вырисовывается. В понедельник в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донбассе, Полтавской области ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. Сочетание влажного циклона и холодного арктического воздуха, — отметила синоптика Наталья Диденко. Поделиться

По словам Диденко, с повышением дневной температуры воздуха после прохладной ночи снег будет переходить в дождь, а затем в упомянутых областях прекратится вообще.

В ночь на понедельник 4 ноября на севере Украины ожидаются небольшие осадки. А на остальной территории будет преобладать сухая погода.

В то же время, синоптикиня предупреждает, что завтра порывы сильного северного ветра будут достигать штормовых — до 15-20 метров в секунду.

Уже сегодня вечером внимательно посмотрите, где вы будете парковать автомобиль. Холодная погода будет продолжаться. 4 ноября ночью от 2 мороза до 5 тепла, в течение дня понедельника +4...+8 градусов, в южной части +8...+11 градусов, — отметила она. Поделиться

В Киеве ближайшей ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ночью +3...+5 градусов, завтра днем +5...+7 градусов. В столице в понедельник ожидается сильный северный ветер со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

Синоптикиня заметила, что первый снег это скорее анонс, чем реальное явление. То есть он долго не задержится. С 7 ноября в Украине ожидается потепление.

Климатолог прогнозирует теплую зиму в Украине

По словам кандидата географических наук, руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, зимой в сторону Украины может двигаться арктический антициклон, способствующий высоким температурам.

Если мы говорим о процессах, которые в Атлантике влияют на нас. Там образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить к нам теплый воздух. Ожидается, что средняя температура воздуха зимой будет на 1-2 градуса выше нормы. Колебания от +5 до -5 градусов, — спрогнозировала Балабух. Поделиться

По ее словам, в последние десятилетия четко прослеживается тенденция к постоянному росту температур зимой.

В частности, наибольший рост температуры фиксируется в январе, когда температура держится на уровне обычной где-то в ноябре.