В Украине выпадет первый снег — когда ожидать перемены погоды
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине выпадет первый снег — когда ожидать перемены погоды

В Украине выпадет первый снег — когда ожидать перемены погоды
Читати українською
Источник:  Наталка Диденко

Синоптики прогнозируют 4 ноября кое-где на севере Украины небольшие осадки. Однако на остальной территории будет преобладать сухая погода.

Главные тезисы

  • Синоптики прогнозируют первый снег в Украине 4 ноября, преобладание сухой погоды и потепление.
  • Климатологи предсказывают теплую зиму с высокими температурами воздуха, вызванную арктическим антициклоном.
  • Наблюдается тенденция к росту температур зимой в Украине уже десятилетиями, указывая на возможность теплого зимнего времени.
  • Хотя возможны арктические вторжения, в целом прогнозируется теплая зима, а начиная с 7 ноября ожидается потепление.
  • Кандидат географических наук прогнозирует теплую зиму средней температурой выше нормы на 1-2 градуса, с колебаниями от +5 до -5 градусов.

Когда украинцам ждать первый снег

Вот и первый снег вырисовывается. В понедельник в Сумской, Харьковской, Черниговской, Луганской, Донбассе, Полтавской области ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега. Сочетание влажного циклона и холодного арктического воздуха, — отметила синоптика Наталья Диденко.

По словам Диденко, с повышением дневной температуры воздуха после прохладной ночи снег будет переходить в дождь, а затем в упомянутых областях прекратится вообще.

В ночь на понедельник 4 ноября на севере Украины ожидаются небольшие осадки. А на остальной территории будет преобладать сухая погода.

В то же время, синоптикиня предупреждает, что завтра порывы сильного северного ветра будут достигать штормовых — до 15-20 метров в секунду.

Уже сегодня вечером внимательно посмотрите, где вы будете парковать автомобиль. Холодная погода будет продолжаться. 4 ноября ночью от 2 мороза до 5 тепла, в течение дня понедельника +4...+8 градусов, в южной части +8...+11 градусов, — отметила она.

В Киеве ближайшей ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ночью +3...+5 градусов, завтра днем +5...+7 градусов. В столице в понедельник ожидается сильный северный ветер со штормовым порывом до 15-20 метров в секунду.

Синоптикиня заметила, что первый снег это скорее анонс, чем реальное явление. То есть он долго не задержится. С 7 ноября в Украине ожидается потепление.

Климатолог прогнозирует теплую зиму в Украине

По словам кандидата географических наук, руководителя отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, зимой в сторону Украины может двигаться арктический антициклон, способствующий высоким температурам.

Если мы говорим о процессах, которые в Атлантике влияют на нас. Там образуется достаточно мощный антициклон, который из субтропиков может выносить к нам теплый воздух. Ожидается, что средняя температура воздуха зимой будет на 1-2 градуса выше нормы. Колебания от +5 до -5 градусов, — спрогнозировала Балабух.

По ее словам, в последние десятилетия четко прослеживается тенденция к постоянному росту температур зимой.

В частности, наибольший рост температуры фиксируется в январе, когда температура держится на уровне обычной где-то в ноябре.

Несмотря на то, что большинство дней могут быть с температурой в пределах от -5 до +5 градусов, но в этом и в целом возможны арктические вторжения. Многие факторы указывают на это. Это 2-3 дня, когда будет холодно. Но, как показывают расчеты, зима в этом году может быть теплой, такой же, как в прошлом году, — подчеркивает Балабух.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
К Украине приближается антициклон Xelat — как изменится погода
К Украине приближается антициклон Xelat — как изменится погода
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Синоптики спрогнозировали резкое изменение погоды в Украине. Чего ждать
Осень в Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какой будет погода в Украине в первые дни ноября ― ответ синоптиков
Осень в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?