Синоптики из Укрогидрометцентра выпустили штормовое предупреждение на 1 ноября практически на всей территории Украины.
Главные тезисы
- Синоптики из Укрогидрометцентра объявили штормовое предупреждение на 1 ноября почти на всей территории Украины.
- В начале ноября в Украине ожидается переменная погода со значительным количеством осадков и низкими температурами, по данным синоптика Игоря Кибальчича.
- По прогнозу синоптиков, в первой декаде ноября следует ожидать похолодания и обилия осадков, а во второй половине месяца погода уймется и температура будет колебаться в пределах сезонных норм.
- В третьей декаде ноября температура продолжит снижаться, а на большей части страны возобновятся осадки в виде дождя и мокрого снега.
- Прогноз на 2 ноября предполагает небольшой дождь в западных, северных и центральных областях, и в Киеве ожидается дождливая погода.
Что известно о погоде в Украине в первые дни ноября
Днем 1 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, отмечается в предупреждении.
Непогода установится в большинстве регионов Украины кроме южных областей и Закарпатья.
Ночью 1 ноября ветер ожидается западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, побережье Черного моря до 11 градусов. Днем 11-16, в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 19, на высокогорье Карпат 7-12.
По всей стране в этот день без осадков.
В Киеве в пятницу ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.
2 ноября в западных, северных, днем и центральных и восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
В столице в субботу ожидается дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем 7-9° тепла.
Что еще говорят синоптики по погоде в начале ноября
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 1 ноября в Украине еще будет сохраняться относительно теплая погода, однако с сильным ветром.
Что касается температуры, то, по ее прогнозу, в течение пятницы в Украине ожидается +12...+16 градусов. Чуть свежее будет на Черниговщине и Сумщине, +9...+13 градусов, а в Одесской и Черновицкой области "местами врежет вплоть до +18...+20 градусов".
Дожди 1 ноября, по прогнозу Диденко, в большинстве областей маловероятны.
В Киеве завтра также будет ветрено, однако еще тепло — днем до +12...+14 градусов.
Между тем синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что в ноябре в Украине ожидается переменная погода со значительным количеством осадков и низкими температурами.
Он прогнозирует, что в первой декаде ноября следует ожидать похолодания и обилия осадков.
Во второй половине месяца погода несколько уймется, а температура будет колебаться в пределах сезонных норм.
В третьей декаде температура продолжит снижаться, местами днем уже будет ниже 0 °С. В то же время, на большей территории страны возобновятся осадки в виде дождя и мокрого снега.
Таким образом, по данным Кибальчича, среднемесячная температура ноября окажется в пределах нормы, а в отдельных регионах даже ниже нормы на 1-1,5 градуса и составит 0…+5 °С, а в Одесской области и Крыму +6…+7 °С.
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