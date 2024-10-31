Какой будет погода в Украине в первые дни ноября ― ответ синоптиков
Категория
Украина
Дата публикации

Какой будет погода в Украине в первые дни ноября ― ответ синоптиков

Осень в Украине
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Источник:  Укргидрометцентр

Синоптики из Укрогидрометцентра выпустили штормовое предупреждение на 1 ноября практически на всей территории Украины. 

Главные тезисы

  • Синоптики из Укрогидрометцентра объявили штормовое предупреждение на 1 ноября почти на всей территории Украины.
  • В начале ноября в Украине ожидается переменная погода со значительным количеством осадков и низкими температурами, по данным синоптика Игоря Кибальчича.
  • По прогнозу синоптиков, в первой декаде ноября следует ожидать похолодания и обилия осадков, а во второй половине месяца погода уймется и температура будет колебаться в пределах сезонных норм.
  • В третьей декаде ноября температура продолжит снижаться, а на большей части страны возобновятся осадки в виде дождя и мокрого снега.
  • Прогноз на 2 ноября предполагает небольшой дождь в западных, северных и центральных областях, и в Киеве ожидается дождливая погода.

Что известно о погоде в Украине в первые дни ноября

Днем 1 ноября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, отмечается в предупреждении.

Непогода установится в большинстве регионов Украины кроме южных областей и Закарпатья.

В первой половине ноября в Украине ожидается похолодание и дожди
Осень в Украине

 Ночью 1 ноября ветер ожидается западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8 градусов тепла, побережье Черного моря до 11 градусов. Днем 11-16, в Ивано-Франковской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 19, на высокогорье Карпат 7-12.

По всей стране в этот день без осадков.

В Киеве в пятницу ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем ​​12-14°.

2 ноября в западных, северных, днем ​​и центральных и восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В столице в субботу ожидается дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем ​​7-9° тепла.

Что еще говорят синоптики по погоде в начале ноября

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 1 ноября в Украине еще будет сохраняться относительно теплая погода, однако с сильным ветром.

Ноябрь объявит о переходе на зрелую осень сильным ветром. Завтра порывы северо-западного и западного ветра могут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. Осторожно, — предупреждает Диденко.

Что касается температуры, то, по ее прогнозу, в течение пятницы в Украине ожидается +12...+16 градусов. Чуть свежее будет на Черниговщине и Сумщине, +9...+13 градусов, а в Одесской и Черновицкой области "местами врежет вплоть до +18...+20 градусов".

Дожди 1 ноября, по прогнозу Диденко, в большинстве областей маловероятны.

В Киеве завтра также будет ветрено, однако еще тепло — днем ​​до +12...+14 градусов.

Между тем синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что в ноябре в Украине ожидается переменная погода со значительным количеством осадков и низкими температурами.

Он прогнозирует, что в первой декаде ноября следует ожидать похолодания и обилия осадков.

Во второй половине месяца погода несколько уймется, а температура будет колебаться в пределах сезонных норм.

В третьей декаде температура продолжит снижаться, местами днем ​​уже будет ниже 0 °С. В то же время, на большей территории страны возобновятся осадки в виде дождя и мокрого снега.

Таким образом, по данным Кибальчича, среднемесячная температура ноября окажется в пределах нормы, а в отдельных регионах даже ниже нормы на 1-1,5 градуса и составит 0…+5 °С, а в Одесской области и Крыму +6…+7 °С.

Кроме того, под влиянием циклонов в начале месяца будет преобладать достаточно ветреная погода. В отдельные дни порывы северо-западного ветра могут достигать 20-25 м/с, — подчеркнул Кибальчич.

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