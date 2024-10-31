Синоптики з Укрогідрометцентру випустили штормове попередження на 1 листопада практично для всієї території України.

Що відомо про погоду в Україні у перші дні листопада

Вдень 1 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с, — зазначається у попередженні. Поширити

Негода вируватиме у більшості регіонів України окрім південних областей та Закарпаття.

Осінь в Україні

Вночі 1 листопада вітер очікується західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8 градусів тепла, на узбережжі Чорного моря до 11 градусів. Вдень 11-16°, в Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській областях та в Криму до 19°, на високогір'ї Карпат 7-12°.

По всій країні цього дня без опадів.

У Києві в п'ятницю вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

2 листопада в західних, північних, вдень і центральних та східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У столиці в суботу очікується дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 7-9° тепла.

Що ще кажуть синоптики стосовно погоди на початку листопада

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 1 листопада в Україні ще зберігатиметься відносно тепла погода, однак із сильним вітром.

Листопад провістить про перехід на зрілу осінь сильним вітром. Завтра пориви північно-західного та західного вітру можуть досягати штормових поривів до 15-20 метрів за секунду. Обережно, — попереджає Діденко. Поширити

Щодо температури, то, за її прогнозом, впродовж п'ятниці в Україні очікується +12...+16 градусів. Трохи свіжіше буде на Чернігівщині та Сумщині, +9...+13 градусів, а на Одещині та в Чернівецький області "місцями вріже аж до +18...+20 градусів".

Дощі 1 листопада, за прогнозом Діденко, в більшості областей малоймовірні.

У Києві завтра також буде вітряно, однак ще тепло — вдень до +12...+14 градусів.

Між тим синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що протягом листопаду в Україні очікується мінлива погода зі значною кількістю опадів та низькими температурами.

Він прогнозує, що у першій декаді листопада слід очікувати похолодання та великої кількості опадів.

У другій половині місяця погода дещо вгамується, а температура коливатиметься у межах сезонних норм.

У третій декаді температура продовжить знижуватися, місцями вдень вже навіть буде нижче 0 °С. Водночас на більшій території країни відновляться опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Таким чином, за даними Кібальчича, середньомісячна температура листопада опиниться в межах норми, а в окремих регіонах навіть нижче за норму на 1-1,5 градуси та становитиме 0…+5 °С, а в Одеській області та Криму +6…+7 °С.