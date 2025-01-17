По прогнозу синоптиа Натальи Диденко, глобальное потепление на планете провоцирует существенные изменения климата, в частности, в Украине.

Что известно об аномальном потеплении в Украине в конце января

Для украинцев уже стали привычным явлением тёплые зимы и аномально жаркое лето.

В частности, по прогнозу синоптикини, аномальное потепление придет в Украину в конце января с температурами от 10 до 15 градусов Цельсия, а на юго-западе даже до +20 градусов тепла.

Только в восточных областях где-то +5+9 градусов.

Диденко отметила, что в течение 17-18 января в Украине не ожидается осадков, однако прогнозируется сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1+6 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье будет ветрено, порывы до штормовых 15-18 метров в секунду, без осадков, днем +2+4 градуса.

Какими будут ближайшие выходные в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни территория Украины будет находиться под влиянием медленно смещающегося крупного антициклона из западной Европы. Поэтому атмосферное давление будет выше нормы, а осадки вероятны только в отдельных регионах.

Температурные показатели останутся достаточно высокими, особенно на юго-западе страны. Отклонение от средних климатических показателей составит примерно +4… +7 °С. При этом формирование снежного покрова синоптик не предсказывает.