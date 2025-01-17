Синоптики прогнозируют аномальное потепление во второй половине января
Категория
Украина
Дата публикации

Синоптики прогнозируют аномальное потепление во второй половине января

Зима в Украине
Читати українською
Источник:  Наталка Диденко

По прогнозу синоптиа Натальи Диденко, глобальное потепление на планете провоцирует существенные изменения климата, в частности, в Украине.

Главные тезисы

  • Согласно прогнозам синоптиков, в Украине ожидается аномальное потепление во второй половине января с температурами от 10 до 20 градусов Цельсия.
  • На юго-западе страны прогнозируются самые высокие температуры до +20 градусов, в то время как на востоке ожидаются значения от +5 до +9 градусов.
  • Вторая половина января также принесет сильный северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, особенно в ближайшие выходные.
  • Синоптики подчеркивают, что аномальное потепление вызвано глобальными изменениями климата, и ожидают отклонения от средних показателей в регионах на +4...+7 °С.
  • При этом предполагается, что формирование снежного покрова в Украине в ближайшее время не предсказывается, что делает данное потепление еще более необычным.

Что известно об аномальном потеплении в Украине в конце января

Для украинцев уже стали привычным явлением тёплые зимы и аномально жаркое лето.

В частности, по прогнозу синоптикини, аномальное потепление придет в Украину в конце января с температурами от 10 до 15 градусов Цельсия, а на юго-западе даже до +20 градусов тепла.

Только в восточных областях где-то +5+9 градусов.

Диденко отметила, что в течение 17-18 января в Украине не ожидается осадков, однако прогнозируется сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1+6 градусов.

В Киеве в субботу и воскресенье будет ветрено, порывы до штормовых 15-18 метров в секунду, без осадков, днем +2+4 градуса.

Какими будут ближайшие выходные в Украине

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни территория Украины будет находиться под влиянием медленно смещающегося крупного антициклона из западной Европы. Поэтому атмосферное давление будет выше нормы, а осадки вероятны только в отдельных регионах.

Температурные показатели останутся достаточно высокими, особенно на юго-западе страны. Отклонение от средних климатических показателей составит примерно +4… +7 °С. При этом формирование снежного покрова синоптик не предсказывает.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Какой будет погода в январе 2025 года — прогноз синоптиков
январь
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Погода в Украине резко изменится. К чему готовиться
зима
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Мороз и небольшой снег. Какая будет погода в начале недели в Украине
Мороз и небольшой снег. Какая будет погода в начале недели в Украине

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?