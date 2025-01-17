По прогнозу синоптиа Натальи Диденко, глобальное потепление на планете провоцирует существенные изменения климата, в частности, в Украине.
Главные тезисы
- Согласно прогнозам синоптиков, в Украине ожидается аномальное потепление во второй половине января с температурами от 10 до 20 градусов Цельсия.
- На юго-западе страны прогнозируются самые высокие температуры до +20 градусов, в то время как на востоке ожидаются значения от +5 до +9 градусов.
- Вторая половина января также принесет сильный северо-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду, особенно в ближайшие выходные.
- Синоптики подчеркивают, что аномальное потепление вызвано глобальными изменениями климата, и ожидают отклонения от средних показателей в регионах на +4...+7 °С.
- При этом предполагается, что формирование снежного покрова в Украине в ближайшее время не предсказывается, что делает данное потепление еще более необычным.
Что известно об аномальном потеплении в Украине в конце января
Для украинцев уже стали привычным явлением тёплые зимы и аномально жаркое лето.
В частности, по прогнозу синоптикини, аномальное потепление придет в Украину в конце января с температурами от 10 до 15 градусов Цельсия, а на юго-западе даже до +20 градусов тепла.
Только в восточных областях где-то +5+9 градусов.
Диденко отметила, что в течение 17-18 января в Украине не ожидается осадков, однако прогнозируется сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1+6 градусов.
В Киеве в субботу и воскресенье будет ветрено, порывы до штормовых 15-18 метров в секунду, без осадков, днем +2+4 градуса.
Какими будут ближайшие выходные в Украине
Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни территория Украины будет находиться под влиянием медленно смещающегося крупного антициклона из западной Европы. Поэтому атмосферное давление будет выше нормы, а осадки вероятны только в отдельных регионах.
Температурные показатели останутся достаточно высокими, особенно на юго-западе страны. Отклонение от средних климатических показателей составит примерно +4… +7 °С. При этом формирование снежного покрова синоптик не предсказывает.
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