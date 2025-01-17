Синоптики прогнозують аномальне потепління у другій половині січня
Категорія
Україна
Дата публікації

Синоптики прогнозують аномальне потепління у другій половині січня

Зима в Україні
Джерело:  Наталка Діденко

За прогнозом синоптикині Наталі Діденко, глобальне потепління на планеті провокує сутєві зміни клімату, зокрема, в Україні. 

Головні тези:

  • Синоптики передбачають аномальне потепління в Україні наприкінці січня.
  • Прогнозовані температури від 10 до 20 градусів Цельсія залежно від регіону.
  • У другій половині січня очікується сильний північно-західний вітер з штормовими поривами до 20 метрів за секунду.
  • Температури нічого близько нуля, вдень +1+6 градусів з різною погодою у різних регіонах.
  • Область південного заходу країни може очікувати відхилення від середніх показників на +4...+7 °С без прогнозованого снігового покриву.

Що відомо про аномальне потепління в Україні наприкінці січня

Для українців вже стали звичним явищем теплі зими і аномально спекотне літо.

Зокрема, за прогнозом синоптикині, аномальне потепління прийде в Україну наприкінці січня із температурами від 10 до 15 градусів Цельсія, а на південному заході навіть і до +20 градусів тепла.

Лише в східних областях десь +5+9 градусів.

Діденко зазначила, що протягом 17-18 січня в Україні не очікують опадів, однак прогнозується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.  Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1+6 градусів.

У Києві в суботу та неділю буде вітряно, пориви до штормових 15-18 метрів за секунду, без опадів, вдень +2+4 градуси.

Якими будуть найближчі вихідні в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що у найближчі дні територія України перебуватиме під впливом великого антициклону, що повільно зміщується із західної Європи. Через це атмосферний тиск буде вищим за норму, а опади ймовірні лише в окремих регіонах.

Температурні показники залишаться досить високими, особливо на південному заході країни. Відхилення від середніх кліматичних показників складе приблизно +4…+7 °С. При цьому формування снігового покриву синоптик не прогнозує.

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