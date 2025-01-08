Погода в Україні різко зміниться. До чого готуватися

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що потепління, яке накрило Україну, затримається ще на кілька днів, однак на вихідних температура почне падати.

В Україну повертається похолодання

Як зазначає Наталка Діденко, 9 січня обіцяє бути теплим. Згідно з останніми даними, температура повітря впродовж дня сягатиме +4+9 градусів, у західних областях та у південній частині — +8+14 градусів.

Хіба що свіжішою очікується завтра погода у північних областях, вдень +3+6 градусів.Вітер південного напрямку, помірний, на заході часом сильний. Більшу частину території України визначатиме поле підвищеного тиску, тому істотні опади малоймовірні, лише у західних областях пройде місцями невеликий дощ. Наталка Діденко Українська синоптикиня

Окрім того, наголошується, що у Києві 9-го січня без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +3+5 градусів.

10-го січня у столиці відбудеться потепління до +7 градусів.

А ось 11-12 січня, в суботу-неділю, в Україні похолоднішає. Хоч і з похолоданням, але тепла зима в Україні триває, — попереджає Наталка Діденко. Поширити

Фото: facebook.com/tala.didenko

Чого очікувати від погоди у січні

Нещодавно команда Укргідрометцентру звертає увагу на те, що середня місячна температура повітря буде коливатися на рівні 0-3° морозу.

Також вказано, що місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.

Середня місячна температура повітря січня сягне 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря — 23-37° морозу, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській областях та в Карпатах місцями 38-39°, у Черкаській та Луганській областях місцями 40-41,9° морозу, на півдні Криму 13-22° морозу, — йдеться в повідомленні. Поширити

За словами синоптиків, абсолютний максимум температури повітря — 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.