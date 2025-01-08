Погода в Україні різко зміниться. До чого готуватися

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що потепління, яке накрило Україну, затримається ще на кілька днів, однак на вихідних температура почне падати.
Головні тези:
- Найближчими днями в Україні очікуються значні зміни погодних умов.
- Кияни можуть розраховувати на стабільну температуру у межах +3+7 градусів упродовж наступних днів.
- Середня місячна температура повітря буде коливатися на рівні 0-3° морозу.
В Україну повертається похолодання
Як зазначає Наталка Діденко, 9 січня обіцяє бути теплим. Згідно з останніми даними, температура повітря впродовж дня сягатиме +4+9 градусів, у західних областях та у південній частині — +8+14 градусів.
Окрім того, наголошується, що у Києві 9-го січня без опадів. Температура повітря протягом дня становитиме +3+5 градусів.
10-го січня у столиці відбудеться потепління до +7 градусів.
Чого очікувати від погоди у січні
Нещодавно команда Укргідрометцентру звертає увагу на те, що середня місячна температура повітря буде коливатися на рівні 0-3° морозу.
Також вказано, що місячна кількість опадів очікується 32-79 мм, що в межах норми.
Середня місячна температура повітря січня сягне 0-6° морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.
За словами синоптиків, абсолютний максимум температури повітря — 10-18° тепла, в Криму до 21°, у Чернігівській, Сумській області та на високогір′ї Карпат 8-9° тепла.
Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм, в Карпатах та на півдні Криму до 125 мм.
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