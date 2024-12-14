Кліматологи визнають 2024 рік найспекотнішим в історії людства

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, окрім Азії для всіх інших регіонів на планеті 2024 рік виявився найспекотнішим за всю історію спостережень.
Головні тези:
- 2024 рік став найспекотнішим для планети від початку спостережень в 1850 році.
- За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, 2024 рік був на 1,28 градусів вище за середню температуру минулого століття.
- Висновки кліматологів є тривожними і свідчать про негативний вплив антропогенних змін на кліматичну систему.
- Прогнозують, що потепління планети продовжиться, що загрожує життю людей та продовольчій безпеці.
- Британський метеорологічний офіс прогнозує, що 2025 рік також стане одним із найтепліших, з середньою температурою на 1,41°C вище доіндустріального рівня.
Що відомо про численні температурні рекорди протягом 2024 року
І хоча інформація за весь рік ще повністю не проаналізована, у Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США підкреслюють, що нинішній рік із 90% шансом поб’є температурні рекорди 2023 року і стане найспекотнішим від початку спостережень у 1850 році.
Зокрема, глобальна температура у 2024 році була на 1,28 градусів вищою за середню температуру у минулому столітті у період з січня по листопад.
На кожному континенті був найтепліший рік за всю історію спостережень, крім Азії, де був другий найтепліший рік.
Що означають висновки американських кліматологів
Висновки американських кліматологів є дуже невтішними на тлі міжнародних зусиль з утримання глобальної температури на рівні не більше 1,5 градусів.
На початку цього року кліматологи передбачили, що 2024 рік встановить новий рекорд, але тенденції викликають навіть більше занепокоєння, ніж очікувалося.
Помічниця міністра охорони здоров’я та соціальних служб Рейчел Левін також зазначила, що абсолютний температурний рекорд 2024 року є чіткою ознакою того, що світова спільнота не здатна зупинити кліматичні зміни, які становлять загрозу життям людей та продовольчій безпеці.
Британський метеорологічний офіс прогнозує, що 2025 рік стане одним із трьох найтепліших років за всю історію спостережень, із середньою температурою на 1,41°C вище доіндустріального рівня.
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