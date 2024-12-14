Кліматологи визнають 2024 рік найспекотнішим в історії людства

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, окрім Азії для всіх інших регіонів на планеті 2024 рік виявився найспекотнішим за всю історію спостережень.

Що відомо про численні температурні рекорди протягом 2024 року

Нова позначка високої температури є останнім сигналом того, що кліматичні зміни, викликані діяльністю людини, погіршуються, і це сталося, коли глобальний морський льодовий покрив впав до другого найнижчого рівня, що є ще одним провісником потепління планети, — попереджають американські кліматологи. Поширити

Викиди парникових газів

І хоча інформація за весь рік ще повністю не проаналізована, у Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США підкреслюють, що нинішній рік із 90% шансом поб’є температурні рекорди 2023 року і стане найспекотнішим від початку спостережень у 1850 році.

Зокрема, глобальна температура у 2024 році була на 1,28 градусів вищою за середню температуру у минулому столітті у період з січня по листопад.

На кожному континенті був найтепліший рік за всю історію спостережень, крім Азії, де був другий найтепліший рік.

Що означають висновки американських кліматологів

Висновки американських кліматологів є дуже невтішними на тлі міжнародних зусиль з утримання глобальної температури на рівні не більше 1,5 градусів.

На початку цього року кліматологи передбачили, що 2024 рік встановить новий рекорд, але тенденції викликають навіть більше занепокоєння, ніж очікувалося.

Є все більше доказів того, що сплеск, який почався в 2023 році, не виглядає суто тимчасовим (навіть якщо частково це пов’язано з Ель-Ніньо), і ми повинні очікувати, що очевидне прискорення потепління, яке спостерігається в останні роки, продовжиться, — попереджає науковий співробітник Berkeley Earth Зек Хаусфатер. Поширити

Помічниця міністра охорони здоров’я та соціальних служб Рейчел Левін також зазначила, що абсолютний температурний рекорд 2024 року є чіткою ознакою того, що світова спільнота не здатна зупинити кліматичні зміни, які становлять загрозу життям людей та продовольчій безпеці.

Британський метеорологічний офіс прогнозує, що 2025 рік стане одним із трьох найтепліших років за всю історію спостережень, із середньою температурою на 1,41°C вище доіндустріального рівня.