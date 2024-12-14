По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, кроме Азии для всех других регионов на планете 2024 год оказался самым жарким за всю историю наблюдений.
Главные тезисы
- 2024 год признают самым жарким в истории человечества, с температурными рекордами по всему миру, кроме Азии.
- Климатические изменения, вызванные антропогенным воздействием, ухудшаются, что угрожает жизни людей и продовольственной безопасности.
- Предполагается, что потепление планеты будет продолжаться, с 2025 годом, возможно, одним из самых теплых в истории.
- Выводы американских и британских климатологов свидетельствуют о необходимости принятия срочных мер по сдерживанию глобального потепления.
- Анализ погодных данных 2024 года отражает серьезную угрозу климатических изменений, о которой мировое сообщество должно принимать ответственность.
Что известно о многочисленных температурных рекордах в течение 2024 года
Хотя информация за весь год еще полностью не проанализирована, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США подчеркивают, что нынешний год с 90% шансом побьет температурные рекорды 2023 года и станет самым жарким с начала наблюдений в 1850 году.
В частности, глобальная температура в 2024 году была на 1,28 градуса выше средней температуры в прошлом веке в период с января по ноябрь.
На каждом континенте был самый теплый год за всю историю наблюдений, кроме Азии, где был второй самый теплый год.
Что означают выводы американских климатологов
Выводы американских климатологов очень неутешительны на фоне международных усилий по удержанию глобальной температуры на уровне не более 1,5 градусов.
В начале этого года климатологи предусмотрели, что 2024 установит новый рекорд, но тенденции вызывают даже большее беспокойство, чем ожидалось.
Помощница министра здравоохранения и социальных служб Рэйчел Левин также отметила, что абсолютный температурный рекорд 2024 года является четким признаком того, что мировое сообщество не способно остановить климатические изменения, представляющие угрозу жизни людей и продовольственной безопасности.
Британский метеорологический офис прогнозирует, что 2025 станет одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений, со средней температурой на 1,41°C выше доиндустриального уровня.
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