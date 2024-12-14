По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, кроме Азии для всех других регионов на планете 2024 год оказался самым жарким за всю историю наблюдений.

Что известно о многочисленных температурных рекордах в течение 2024 года

Новая отметка высокой температуры является последним сигналом того, что климатические изменения, вызванные деятельностью человека, ухудшаются, и это произошло, когда глобальный морской ледяной покров упал до второго самого низкого уровня, являющегося еще одним предвестником потепления планеты, предупреждают американские климатологи. Поделиться

Выбросы парниковых газов

Хотя информация за весь год еще полностью не проанализирована, в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США подчеркивают, что нынешний год с 90% шансом побьет температурные рекорды 2023 года и станет самым жарким с начала наблюдений в 1850 году.

В частности, глобальная температура в 2024 году была на 1,28 градуса выше средней температуры в прошлом веке в период с января по ноябрь.

На каждом континенте был самый теплый год за всю историю наблюдений, кроме Азии, где был второй самый теплый год.

Что означают выводы американских климатологов

Выводы американских климатологов очень неутешительны на фоне международных усилий по удержанию глобальной температуры на уровне не более 1,5 градусов.

В начале этого года климатологи предусмотрели, что 2024 установит новый рекорд, но тенденции вызывают даже большее беспокойство, чем ожидалось.

Есть все больше доказательств того, что начавшийся в 2023 году всплеск не выглядит сугубо временным (даже если частично это связано с Эль-Ниньо), и мы должны ожидать, что очевидное ускорение потепления, наблюдаемое в последние годы, продолжится , — предупреждает научный сотрудник Berkeley Earth Зек Хаусфатер. Поделиться

Помощница министра здравоохранения и социальных служб Рэйчел Левин также отметила, что абсолютный температурный рекорд 2024 года является четким признаком того, что мировое сообщество не способно остановить климатические изменения, представляющие угрозу жизни людей и продовольственной безопасности.

Британский метеорологический офис прогнозирует, что 2025 станет одним из трех самых теплых лет за всю историю наблюдений, со средней температурой на 1,41°C выше доиндустриального уровня.