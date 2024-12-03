За оцінками кліматологів, протягом останніх 3 місяців температура поверхні Атлантичного океану почала знижуватись з рекордною швидкістю.
Головні тези:
- Протягом останніх 3 місяців температура поверхні Атлантичного океану знижується з рекордною швидкістю, що викликає занепокоєння серед кліматологів.
- Спостереження показують, що температура води вже на 1 градус за Цельсієм нижча за середні показники, що може мати серйозні наслідки для екосистеми океану.
- За гіпотезами кліматологів, зниження температури може бути пов'язане з перехідним явищем від Ель-Ніньйо до Ла-Ніньо, що призводить до змін у кліматичних умовах.
- Кліматологи попереджають, що подібні аномалії можуть збільшити ризик потужних ураганів в екваторіальних зонах Атлантичного океану та вплинути на загальний стан довкілля.
- Неабияку турботу серед науковців викликає передчасне охолодження в Атлантичному океані, яке поки що не має чіткого наукового пояснення.
Що відомо про рекордне зниження температури в Атлантичному океані
Загалом за останній рік температура поверхні Атлантичного океану зросла до історичного максимуму. Однак протягом останніх 3 місяців ситуація почала різко змінюватись.
Як зазначають кліматологи з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), з травня місяця температура води на поверхні Атлантичного океану стрімко знижується.
Зокрема, наразі вода вже на 1 градус за Цельсієм нижча за середні показники.
Протягом останніх років , на тлі глобального потепління, температура океанічної води влітку демонструвала стабільне зростання.
З березня 2023 року в Атлантиці регулярно фіксувались температурні рекорди, які пояснювались впливом Ель-Ніньйо.
Найбільш значним ефект Ель-Ніньйо був у 2023-2024 роках, спровокувавши хвилі екстремальної спеки.
Однак наразі Ель-Ніньйо, здається, змінюється на Ла-Ніньо, який навпаки призводить до зниження температури води на поверхні океану.
Підкреслюється, що такі кліматичні явища як Ель-Ніньйо та Ла-Ніньо видаються дуже складними для вивчення.
Що саме занепокоїло кліматологів
Кліматологи очікували, що Ла-Нінья, почне призводити до похолодання в Атлантиці не раніше вересня. Однак передчасне стрімке охолодження спантеличило науковців.
У NOAA попереджають, що подібні аномалії можуть суттєво вплинути на довкілля, зокрема збільшити ризик потужних ураганів в екваторіальних зонах Атлантичного океану.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-