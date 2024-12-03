За оцінками кліматологів, протягом останніх 3 місяців температура поверхні Атлантичного океану почала знижуватись з рекордною швидкістю.

Що відомо про рекордне зниження температури в Атлантичному океані

Загалом за останній рік температура поверхні Атлантичного океану зросла до історичного максимуму. Однак протягом останніх 3 місяців ситуація почала різко змінюватись.

Як зазначають кліматологи з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), з травня місяця температура води на поверхні Атлантичного океану стрімко знижується.

Зокрема, наразі вода вже на 1 градус за Цельсієм нижча за середні показники.

Атлантичний океан

Протягом останніх років , на тлі глобального потепління, температура океанічної води влітку демонструвала стабільне зростання.

З березня 2023 року в Атлантиці регулярно фіксувались температурні рекорди, які пояснювались впливом Ель-Ніньйо.

Найбільш значним ефект Ель-Ніньйо був у 2023-2024 роках, спровокувавши хвилі екстремальної спеки.

Однак наразі Ель-Ніньйо, здається, змінюється на Ла-Ніньо, який навпаки призводить до зниження температури води на поверхні океану.

Підкреслюється, що такі кліматичні явища як Ель-Ніньйо та Ла-Ніньо видаються дуже складними для вивчення.

Що саме занепокоїло кліматологів

Кліматологи очікували, що Ла-Нінья, почне призводити до похолодання в Атлантиці не раніше вересня. Однак передчасне стрімке охолодження спантеличило науковців.

Ми розглянули весь список можливих механізмів, і наразі жоден з них не підходить, — визнає аспірант Університету Маямі Франс Філіп Туген. Поширити

У NOAA попереджають, що подібні аномалії можуть суттєво вплинути на довкілля, зокрема збільшити ризик потужних ураганів в екваторіальних зонах Атлантичного океану.