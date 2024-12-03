Кліматологи виявили нову аномалію в Атлантичному океані. Що відбувається
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Кліматологи виявили нову аномалію в Атлантичному океані. Що відбувається

Атлантичний океан
Джерело:  UNILAD

За оцінками кліматологів, протягом останніх 3 місяців температура поверхні Атлантичного океану почала знижуватись з рекордною швидкістю. 

Головні тези:

  • Протягом останніх 3 місяців температура поверхні Атлантичного океану знижується з рекордною швидкістю, що викликає занепокоєння серед кліматологів.
  • Спостереження показують, що температура води вже на 1 градус за Цельсієм нижча за середні показники, що може мати серйозні наслідки для екосистеми океану.
  • За гіпотезами кліматологів, зниження температури може бути пов'язане з перехідним явищем від Ель-Ніньйо до Ла-Ніньо, що призводить до змін у кліматичних умовах.
  • Кліматологи попереджають, що подібні аномалії можуть збільшити ризик потужних ураганів в екваторіальних зонах Атлантичного океану та вплинути на загальний стан довкілля.
  • Неабияку турботу серед науковців викликає передчасне охолодження в Атлантичному океані, яке поки що не має чіткого наукового пояснення.

Що відомо про рекордне зниження температури в Атлантичному океані

Загалом за останній рік температура поверхні Атлантичного океану зросла до історичного максимуму. Однак протягом останніх 3 місяців ситуація почала різко змінюватись.

Як зазначають кліматологи з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), з травня місяця температура води на поверхні Атлантичного океану стрімко знижується.

Зокрема, наразі вода вже на 1 градус за Цельсієм нижча за середні показники.

Кліматологи занепокоєні стрімким зниженням температури води на поверхні Атлантичного океану
Атлантичний океан

Протягом останніх років , на тлі глобального потепління, температура океанічної води влітку демонструвала стабільне зростання.

З березня 2023 року в Атлантиці регулярно фіксувались температурні рекорди, які пояснювались впливом Ель-Ніньйо.

Найбільш значним ефект Ель-Ніньйо був у 2023-2024 роках, спровокувавши хвилі екстремальної спеки.

Однак наразі Ель-Ніньйо, здається, змінюється на Ла-Ніньо, який навпаки призводить до зниження температури води на поверхні океану.

Підкреслюється, що такі кліматичні явища як Ель-Ніньйо та Ла-Ніньо видаються дуже складними для вивчення.

Що саме занепокоїло кліматологів

Кліматологи очікували, що Ла-Нінья, почне призводити до похолодання в Атлантиці не раніше вересня. Однак передчасне стрімке охолодження спантеличило науковців.

Ми розглянули весь список можливих механізмів, і наразі жоден з них не підходить, — визнає аспірант Університету Маямі Франс Філіп Туген.

У NOAA попереджають, що подібні аномалії можуть суттєво вплинути на довкілля, зокрема збільшити ризик потужних ураганів в екваторіальних зонах Атлантичного океану.

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