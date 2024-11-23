Науковці нарешті отримали пояснення існуванню так званої "гравітаційної діри" в Індійському океані, яка протягом багатьох десятиліть привертала увагу дослідників.

Що відомо про загадкову гравітаційну діру в Індійському океані

Ця так звана діра поширюється на площу близько 3,1 млн кв км у 1,2 тис км на південний захід від Індії.

Гравітація у цій зоні настільки слабка, що рівень моря на 106 метрів нижчий за будь-яке інше місце на Землі.

Цю аномалію виявили ще у 1948 році. Тривалий час науковці не могли знайти пояснення цьому явищу.

Індійський океан

Однак наразі група дослідників вирішила використати 19 комп’ютерних моделей та проаналізувати 19 комп’ютерних моделей та тектонічних плит протягом останніх 140 млн років.

Зокрема, були створені різнці сценарії, які пояснюють аномально слабке гравітаційне тяжіння.

Як утворилась гравітаційна діра в Індійському океані

За результатами досліджень з’ясувалось, що так звана “гравітаційна діра” з’явилась після зникнення стародавнього океану Тетіс, що розділяв континенти Лавразія та Гондвана.

Тетіс розміщувався на ділянці земної кори, яка опинилась під Євразійською плитою під час розпаду Гондвани 180 мільйонів років тому.

Внаслідок цього шматки земної кори занурилися глибоко в мантію.

Близько 20 млн років тому ці фрагменти потрапили в найнижчі частини мантії, витіснивши при цьому матеріал високої щільності, утворений так званою "африканською плямою", що представляє собою скупчення кристалізованої магми, яка знаходиться під африканською плитою.

Стовпи магми низької щільності піднімалися, щоб замінити щільний матеріал, зменшуючи загальну масу регіону та послаблюючи його гравітацію.

Вченим ще належить підтвердити ці моделювання іншими даними, але дослідники все більше усвідомлюють, що земна магма сповнена дивних вкраплень, які вважалися давно зниклими.