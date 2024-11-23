Науковці нарешті отримали пояснення існуванню так званої "гравітаційної діри" в Індійському океані, яка протягом багатьох десятиліть привертала увагу дослідників.
Головні тези:
- Гравітаційна діра в Індійському океані привертала увагу дослідників протягом багатьох десятиліть.
- Науковці виявили, що поява гравітаційної діри пов’язана з зникненням стародавнього океану Тетіс.
- Вчені використали комп’ютерні моделі для пояснення аномально слабкого гравітаційного тяжіння в цій зоні.
- Результати досліджень показали, що діра утворилась внаслідок взаємодії шматків земної кори під Євразійською плитою з матеріалом високої щільності, утвореним африканською плямою.
- Вченим ще належить підтвердити моделі іншими даними, але вони все більше усвідомлюють складність процесів, що стали причиною появи гравітаційної діри в Індійському океані.
Що відомо про загадкову гравітаційну діру в Індійському океані
Ця так звана діра поширюється на площу близько 3,1 млн кв км у 1,2 тис км на південний захід від Індії.
Гравітація у цій зоні настільки слабка, що рівень моря на 106 метрів нижчий за будь-яке інше місце на Землі.
Цю аномалію виявили ще у 1948 році. Тривалий час науковці не могли знайти пояснення цьому явищу.
Однак наразі група дослідників вирішила використати 19 комп’ютерних моделей та проаналізувати 19 комп’ютерних моделей та тектонічних плит протягом останніх 140 млн років.
Зокрема, були створені різнці сценарії, які пояснюють аномально слабке гравітаційне тяжіння.
Як утворилась гравітаційна діра в Індійському океані
За результатами досліджень з’ясувалось, що так звана “гравітаційна діра” з’явилась після зникнення стародавнього океану Тетіс, що розділяв континенти Лавразія та Гондвана.
Тетіс розміщувався на ділянці земної кори, яка опинилась під Євразійською плитою під час розпаду Гондвани 180 мільйонів років тому.
Внаслідок цього шматки земної кори занурилися глибоко в мантію.
Близько 20 млн років тому ці фрагменти потрапили в найнижчі частини мантії, витіснивши при цьому матеріал високої щільності, утворений так званою "африканською плямою", що представляє собою скупчення кристалізованої магми, яка знаходиться під африканською плитою.
Стовпи магми низької щільності піднімалися, щоб замінити щільний матеріал, зменшуючи загальну масу регіону та послаблюючи його гравітацію.
Вченим ще належить підтвердити ці моделювання іншими даними, але дослідники все більше усвідомлюють, що земна магма сповнена дивних вкраплень, які вважалися давно зниклими.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-