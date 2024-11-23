Ученые наконец-то получили объяснение существованию так называемой "гравитационной дыры" в Индийском океане, которая на протяжении многих десятилетий привлекала внимание исследователей.

Что известно о загадочной гравитационной дыре в Индийском океане

Эта так называемая дыра распространяется на площадь около 3,1 млн кв км в 1,2 тыс км юго-западнее Индии.

Гравитация в этой зоне настолько слаба, что уровень моря на 106 метров ниже любого другого места на Земле.

Эту аномалию обнаружили еще в 1948 году. Долгое время учёные не могли найти объяснения этому явлению.

Индийский океан

Однако группа исследователей решила использовать 19 компьютерных моделей и проанализировать 19 компьютерных моделей и тектонических плит на протяжении последних 140 млн лет.

В частности, были созданы разные сценарии, объясняющие аномально слабое гравитационное тяготение.

Как образовалась гравитационная дыра в Индийском океане

По результатам исследований выяснилось, что так называемая гравитационная дыра появилась после исчезновения древнего океана Тетис, разделявшего континенты Лавразия и Гондвана.

Тетис размещался на участке земной коры, оказавшейся под Евразийской плитой во время распада Гондваны 180 миллионов лет назад.

В результате этого куски земной коры погрузились глубоко в мантию.

Около 20 млн лет назад эти фрагменты попали в самые низкие части мантии, вытеснив при этом материал высокой плотности, образованный так называемым "африканским пятном", представляющим собой скопление кристаллизованной магмы, находящейся под африканской плитой.

Столбы магмы низкой плотности поднимались, чтобы заменить плотный материал, уменьшая общую массу региона и ослабляя его гравитацию.

Ученым еще предстоит подтвердить эти моделирования другими данными, но исследователи все больше отдают себе отчет, что земная магма полна странных вкраплений, считавшихся давно пропавшими.