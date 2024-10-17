Науковці дізнались, що в екстремальних умовах гідротермальних джерел під океанічним дном здатні існувати не тільки мікроби та віруси, а ще й гігантські трубчасті хробаки.

Що відомо про гігантських хробаків під океанічним дном

Зазначається, що науковці зі Schmidt Ocean Institute провели дослідження і виявили, що гігантські хробаки розмножуються на глибині під океанічним дном у жерлах в районі Галапагоських островів.

В умовах підводних гідротермальних джерел до океану потрапляє насичена мінералами вода. Ці джерела розташовані поряд із підводними вулканами.

У рамках дослідження науковці провели буріння морського дна за допомогою дистанційно керованого апарату SuBastian.

Вчені дослідили ділянку отвору на глибині 2 тис 515 метрів.

Ці черв'яки, що досягають довжини до 50 см, були знайдені під застиглими лавовими плитами вздовж Східно-Тихоокеанського підняття, — зазначається у матеріалі видання. Поширити

Науковцям вдалось встановити принаймні 2 види хробаків — Oasisia alvinae та Riftia pachyptila.

У порожнинах науковцями були виявлені як самці, так і самки з репродуктивними органами.

Примітно, що тріщини, що з'єднують порожнини з поверхнею морського дна, також були заселені трубчастими червами.

Очевидно, існує безперервне середовище існування для трубчастих черв'яків від підводних порожнин з дифузним потоком до поверхні морського дна через розвантажувальні тріщини в лавових полицях, — підкреслюють науковці. Поширити

Як морським хробакам вдалось зануритись під дно океану.

На думку вчених, личинки хробаків здатні потрапляти крізь океанську кору, плисти за допомогою течій і зрештою діставатись цих підземних сховищ.

Швидка колонізація цими тваринами свідчить про ефективне розселення личинок, причому передбачається, що личинки переносяться придонними, хребтовими та океанічними течіями, перш ніж оселитися у вентиляційних отворах шляхом низхідного плавання або занурення, — зазначається у дослідженні. Поширити

І наявність дорослих трубчастих черв'яків у порожнинах може говорити про те, що деякі з них можуть жити там вічно, оповиті темрявою.

Ці висновки підкреслюють необхідність захисту вентиляційних отворів, оскільки масштаби цих середовищ існування ще не повністю з'ясовані, — підкреслюють науковці. Поширити

Тепер дослідники планують зʼясувати, чи можуть інші гідротермальні джерела по всьому світу приховувати подібні колонії.