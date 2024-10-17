Під океанічним дном виявили гігантських живих істот
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Під океанічним дном виявили гігантських живих істот

На дні океану
Джерело:  online.ua

Науковці дізнались, що в екстремальних умовах гідротермальних джерел під океанічним дном здатні існувати не тільки мікроби та віруси, а ще й гігантські трубчасті хробаки. 

Головні тези:

  • У гідротермальних джерелах під океанічним дном виявлені гігантські трубчасті хробаки.
  • Належать до видів Oasisia alvinae та Riftia pachyptila, які розмножуються на глибині під океанічним дном у жерлах в районі Галапагоських островів.
  • Личинки цих хробаків здатні колонізувати нові середовища через океанську кору та течії, діставшись до підземних просторів.
  • Деякі трубчасті черв'яки можуть жити вічно у порожнинах під дном океану, заповнених темрявою.
  • Необхідно вивчати та захищати вентиляційні отвори гідротермальних джерел під океанічним дном для збереження цих унікальних колоній трубчастих хробаків.

Що відомо про гігантських хробаків під океанічним дном

Зазначається, що науковці зі Schmidt Ocean Institute провели дослідження і виявили, що гігантські хробаки розмножуються на глибині під океанічним дном у жерлах в районі Галапагоських островів.

В умовах підводних гідротермальних джерел до океану потрапляє насичена мінералами вода. Ці джерела розташовані поряд із підводними вулканами.

У рамках дослідження науковці провели буріння морського дна за допомогою дистанційно керованого апарату SuBastian.

Вчені дослідили ділянку отвору на глибині 2 тис 515 метрів.

Ці черв'яки, що досягають довжини до 50 см, були знайдені під застиглими лавовими плитами вздовж Східно-Тихоокеанського підняття, — зазначається у матеріалі видання.

Науковцям вдалось встановити принаймні 2 види хробаків — Oasisia alvinae та Riftia pachyptila.

У порожнинах науковцями були виявлені як самці, так і самки з репродуктивними органами.

Примітно, що тріщини, що з'єднують порожнини з поверхнею морського дна, також були заселені трубчастими червами.

Очевидно, існує безперервне середовище існування для трубчастих черв'яків від підводних порожнин з дифузним потоком до поверхні морського дна через розвантажувальні тріщини в лавових полицях, — підкреслюють науковці.

Як морським хробакам вдалось зануритись під дно океану.

На думку вчених, личинки хробаків здатні потрапляти крізь океанську кору, плисти за допомогою течій і зрештою діставатись цих підземних сховищ.

Швидка колонізація цими тваринами свідчить про ефективне розселення личинок, причому передбачається, що личинки переносяться придонними, хребтовими та океанічними течіями, перш ніж оселитися у вентиляційних отворах шляхом низхідного плавання або занурення, — зазначається у дослідженні.

І наявність дорослих трубчастих черв'яків у порожнинах може говорити про те, що деякі з них можуть жити там вічно, оповиті темрявою. 

Ці висновки підкреслюють необхідність захисту вентиляційних отворів, оскільки масштаби цих середовищ існування ще не повністю з'ясовані, — підкреслюють науковці.

Тепер дослідники планують зʼясувати, чи можуть інші гідротермальні джерела по всьому світу приховувати подібні колонії.

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