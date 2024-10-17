Науковці дізнались, що в екстремальних умовах гідротермальних джерел під океанічним дном здатні існувати не тільки мікроби та віруси, а ще й гігантські трубчасті хробаки.
Головні тези:
- У гідротермальних джерелах під океанічним дном виявлені гігантські трубчасті хробаки.
- Належать до видів Oasisia alvinae та Riftia pachyptila, які розмножуються на глибині під океанічним дном у жерлах в районі Галапагоських островів.
- Личинки цих хробаків здатні колонізувати нові середовища через океанську кору та течії, діставшись до підземних просторів.
- Деякі трубчасті черв'яки можуть жити вічно у порожнинах під дном океану, заповнених темрявою.
- Необхідно вивчати та захищати вентиляційні отвори гідротермальних джерел під океанічним дном для збереження цих унікальних колоній трубчастих хробаків.
Що відомо про гігантських хробаків під океанічним дном
Зазначається, що науковці зі Schmidt Ocean Institute провели дослідження і виявили, що гігантські хробаки розмножуються на глибині під океанічним дном у жерлах в районі Галапагоських островів.
В умовах підводних гідротермальних джерел до океану потрапляє насичена мінералами вода. Ці джерела розташовані поряд із підводними вулканами.
У рамках дослідження науковці провели буріння морського дна за допомогою дистанційно керованого апарату SuBastian.
Вчені дослідили ділянку отвору на глибині 2 тис 515 метрів.
Науковцям вдалось встановити принаймні 2 види хробаків — Oasisia alvinae та Riftia pachyptila.
У порожнинах науковцями були виявлені як самці, так і самки з репродуктивними органами.
Примітно, що тріщини, що з'єднують порожнини з поверхнею морського дна, також були заселені трубчастими червами.
Як морським хробакам вдалось зануритись під дно океану.
На думку вчених, личинки хробаків здатні потрапляти крізь океанську кору, плисти за допомогою течій і зрештою діставатись цих підземних сховищ.
І наявність дорослих трубчастих черв'яків у порожнинах може говорити про те, що деякі з них можуть жити там вічно, оповиті темрявою.
Тепер дослідники планують зʼясувати, чи можуть інші гідротермальні джерела по всьому світу приховувати подібні колонії.
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